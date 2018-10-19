中国代表呼吁推动巴勒斯坦问题重回谈判解决轨道

中国常驻联合国代表马朝旭１０月１８日说，面对当前巴以局势，国际社会应增强紧迫感，安理会应共同推动巴勒斯坦问题重回谈判解决轨道。

马朝旭当天在安理会巴勒斯坦问题公开辩论会上说，当前，巴以局势十分脆弱、紧张，暴力对抗不时发生，冲突升级风险持续存在。有关各方应从地区民众安危及和平相处大局出发，保持克制，避免局势升级。国际社会应全面执行联合国大会关于保护巴勒斯坦平民的决议，缓解当前加沙紧张局势。

马朝旭呼吁，应推进而非削弱“两国方案”。“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的正确出路。国际社会应坚持以联合国有关决议、“土地换和平”原则、“阿拉伯和平倡议”、中东和平“路线图”计划等为基础，加大政治外交努力。

马朝旭指出，应团结合作，推动巴以和谈尽快走出僵局。对中东有重要影响的各方应发挥建设性作用，推动巴以双方增进互信，开展新一轮促和努力，尝试新的斡旋机制。各方应努力打破巴以对抗升级的恶性循环，加快推动巴勒斯坦内部和解进程。

马朝旭强调，应妥善处理耶路撒冷最终地位等问题。各方应秉持尊重多元历史、坚持公平公道、落实国际共识、实现和平共存的原则，基于联合国有关决议和国际共识，通过最终地位谈判达成兼顾各方利益的解决方案。

马朝旭表示，中国坚定支持巴勒斯坦人民建立以１９６７年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦更多融入国际社会，积极参与各项联合国事务。中方将继续为推动中东和平进程发挥建设性作用。

马朝旭最后说，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在为５３０万巴勒斯坦难民提供卫生、教育和其他基本服务方面发挥着重要作用。国际社会应为其提供更充足、可预期和可持续的资金。３０多年来，中方每年均向工程处提供捐款，今年根据工程处迫切需求增加了捐款，中方将继续向工程处履职提供力所能及的帮助。（记者 徐晓蕾）

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