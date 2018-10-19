罕见！日本樱花秋季反常开放

时至深秋百花尽谢，但是日本幸手市的一株樱花树却反季节开花。（图为东方IC版权作品，请勿转载）

人民网讯 据日本国际广播（NHK World）10月18日报道，10月中旬，日本多地罕见迎来秋季樱花开放。根据日本一家私人气象公司的调查，截止14日从九州到北海道，共收到350多份樱花开放的报告。

报道称，日本因受一系列台风影响，通常在春天开放的樱花于过去几周次第开放。据专家介绍，通常在春天开放的染井吉野樱在夏天长出花芽，但由于樱树叶中会产生抑制生长的荷尔蒙，所以即使气温变暖花芽也不会开放，然而受到强台风的影响，树叶被吹掉或者枯萎，使得荷尔蒙无法产生作用，台风过后天气变暖就出现了樱花开放的现象。

树艺专家和田博幸说，今年的台风很强且影响的范围也很广，所以多地出现樱花反常开放的情况，这样的情况还是头一次见。专家还说，明年春天赏樱并不会受到太大的影响，

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，对日本这个为樱花着迷的国家来说，樱花提前开放是一个奇怪的现象。樱花的赏花季节通常是一年中的前几个月，冲绳的樱花于今年1月份开放，日本其它地区的樱花观赏时间是从3月底到5月第二周不等，花期也一般只持续很短的时间。

报道还称，日本国家旅游局保存了一份关于樱花开放时间的预测列表，但为了说明近期发生的花期提前这个不寻常现象，这份列表还需要在下一季进行更新。

(责编：陶稳(实习生)、杨牧)