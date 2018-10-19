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中式英文 add oil “加油”被收入牛津英语词典

2018年10月19日14:12  来源：人民网-国际频道
 

图片来源：BBC网站视频截图

人民网讯 据英国广播公司10月18日报道，《牛津英语词典》承认英文译本 add oil 在普通话表达中是为体育赛事、集会加油或鼓励他人的意思。

据报道，日前，《牛津英语词典》做了3个月一次的季度更新，发布一批新词新义，总数达1400余个，其中就有直译自中文“加油”的 add oil。牛津英语辞典解释，add oil 一词源于香港式英文，用来表达鼓励、煽动或支持，相当于英文的 go on 和 go for it 。

据了解，除了新加入的 add oil 之外，《牛津英语词典》中的“中式英文”还包括其他一些常见词汇，例如 jiaozi “饺子”、wuxia “武侠”、feng shui “风水”、hongbao “红包”、zhifubao “支付宝”等，还有耳熟能详的 long time no see “好久不见”、lose face “丢脸”、no can do “做不到”等。（陶稳）

(责编：陶稳(实习生)、刘洁妍)
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