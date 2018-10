中式英文 add oil “加油”被收入牛津英语词典

图片来源:BBC网站视频截图

人民网讯 据英国广播公司10月18日报道,《牛津英语词典》承认英文译本 add oil 在普通话表达中是为体育赛事、集会加油或鼓励他人的意思。

据报道,日前,《牛津英语词典》做了3个月一次的季度更新,发布一批新词新义,总数达1400余个,其中就有直译自中文“加油”的 add oil。牛津英语辞典解释,add oil 一词源于香港式英文,用来表达鼓励、煽动或支持,相当于英文的 go on 和 go for it 。

据了解,除了新加入的 add oil 之外,《牛津英语词典》中的“中式英文”还包括其他一些常见词汇,例如 jiaozi “饺子”、wuxia “武侠”、feng shui “风水”、hongbao “红包”、zhifubao “支付宝”等,还有耳熟能详的 long time no see “好久不见”、lose face “丢脸”、no can do “做不到”等。(陶稳)

