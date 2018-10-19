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巴解组织要求国际刑事法院加快调查以色列“罪行”

2018年10月19日14:09  来源：新华网
 

　　巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特１０月１８日表示，他已向国际刑事法院提交正式照会，要求对以色列侵犯巴勒斯坦人民权利、侵占巴勒斯坦土地的“罪行”尽快展开调查。

　　埃雷卡特发表声明说，以色列决定在希伯伦新建犹太人定居点将造成的后果是，希伯伦老城北部与南部将被分隔，犹太定居者数量将上升２０％，更多以色列军事检查站将被设立，定居者侵犯巴勒斯坦人权利的情况将更多。

　　埃雷卡特强调，这一非法行为是对被列入世界遗产名录的希伯伦老城神圣性的侵犯，违背１９９７年巴以双方签署的希伯伦问题协议。

　　以色列内阁１４日批准在希伯伦新建一个犹太人定居点，并为之拨款２２００万新谢克尔（约合６１０万美元）。该定居点将建住房以及包括幼儿园在内的一些公共设施。

　　希伯伦是约旦河西岸唯一在市区内住有犹太人的巴勒斯坦城市。根据巴以双方１９９７年签署的希伯伦问题协议，希伯伦市８０％的地区由巴方控制，另外２０％的地区由以方控制。目前，约有２２万巴勒斯坦人和约１０００名犹太定居者居住在希伯伦。

　　犹太人定居点问题是阻碍巴以和谈的一大障碍。以色列在１９６７年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸，随后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴以双方于２０１３年７月恢复中断３年的和平谈判，但因双方在犹太人定居点建设等问题上分歧严重，和谈于２０１４年４月中断。巴方坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。（记者 杨媛媛 赵悦）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)
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