第一届中国智库建设与评价高峰论坛在京举行

人民网北京10月19日电 2018年10月19日，由中国社会科学评价研究院主办的第一届中国智库建设与评价高峰论坛在京举行。来自中国社会科学院、部委所属专业性智库、各省市级地方社科院和党校行政学院、各高校智库、企业智库、社会智库的百余名国内智库专家学者出席本次论坛。

论坛首先邀请中国社会科学院副院长、党组成员、学部委员高培勇致开幕辞。高培勇副院长指出通过对智库展开评价，能够从理论上发现促进智库发展的重要因素，从运行机制上探索智库发展的一般规律，并从实践上总结智库建设的成功经验，从而为加快中国特色新型智库建设发挥重要作用。从这个角度说，此次“中国智库建设与评价高峰论坛”正显示出了评价工作对智库建设的重要意义。

中国社会科学评价研究院院长荆林波发布《2018年中国智库成果与人才评价报告》。评价研究院一直围绕中国哲学社会科学评价以及第三方评价相关领域开展工作。基于对智库建设与评价的比较研究，评价研究院相继开展了对全球智库、中国智库的一系列调研与评价工作。本次评选工作以此前对中国智库的综合评价成果为基础，进一步从“咨政建言”、“学术成果”、“创新人才”三个角度对中国主要智库进行更为深入的分析研究，并通过评审遴选出有代表性的智库人才与成果，希望能够产生示范效应，进而为引导中国特色新型智库建设提供一定的参考。同时，本次评选工作从不同角度深入分析了智库建设的具体方面，从更微观的层面对智库建设的特点和规律展开分析与研究，在理论上进行了积极的探索。旨在科学评价我国智库的发展现状，推出具有权威性、公信力、指导性、建设性的评价结果，推动中国高端智库建设，推进中国哲学社会科学走向世界。（徐丹）

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