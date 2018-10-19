中国国际进口博览会将为以色列创造更多商业合作机会

以色列商会联合会主席乌里尔·林恩日前在接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会是中国开放市场的重要窗口，将为以色列创造更多的商业合作机会，助力以色列经济发展。

林恩说，非常感激中国为包括以色列在内的全球企业搭建了一个重要平台，这是一项具有重大意义的举措。通过这个平台，以色列企业能够更好地了解中国市场，更深入地与中国企业开展合作，同时中国与全球的商业和贸易关系也将进一步加强。

据悉，以色列商会联合会拥有来自以色列进出口、房地产、金融和商业服务等领域的５０００多家会员企业和机构。林恩说，以色列商会联合会与中国国际贸易促进委员会签有合作协议，双方在推动两国企业往来和合作方面做了大量工作，并取得了丰硕成果。

林恩告诉记者，在获悉中国要举办进口博览会这一对全球经贸领域有重大意义的盛会之后，他就“非常激动”地将消息告诉会员企业。很多以色列企业一直希望能够进入中国市场，寻求中国合作伙伴，参加博览会是他们参与和接触中国市场的“真正机会”和“重要一步”。

据了解，以色列将在进博会上以创新为主题设置国家综合展馆，以色列多家企业将参展。林恩说，中国和以色列有着非常紧密的商业合作关系，而且这种合作关系正在不断发展，这主要归功于中以两国都以积极的态度加快推动合作的深入和全面发展。

以色列被誉为“初创国度”，在网络安全、人工智能、大数据、水处理、精细农业、医疗器械等领域处于全球领先地位，在研发创新上具有显著核心竞争力。林恩表示，中以两国在这些领域都有合作，尤其是在双方确立“创新全面伙伴关系”以来，合作领域更是不断扩大。

林恩说，中国是全球非常重要的供应商，中国制造业发展强劲，竞争力不断提升，产品不断走向高端，这对于全球经济而言都是至关重要的。以色列期待进一步提升双边贸易，希望中国企业在以色列投资更多领域。（记者 陈文仙 杜震）

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