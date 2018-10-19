普京：俄在叙军事行动总体达到既定目标

俄罗斯总统普京１０月１８日在俄南部城市索契表示，俄罗斯在叙利亚的军事行动总体上达到既定目标。

普京当天在索契举行的俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会上回答与会者提问时说，俄罗斯在叙利亚开展军事行动之初就设定了避免使叙领土完全“索马里化”等目标。几年来，在俄罗斯的努力下，叙境内大部分恐怖分子被消灭，９５％的领土被解放，该国国家体制得以保留，地区局势趋于稳定。下一阶段叙利亚问题应该在联合国框架内进行政治解决。

普京同时也表示，目前叙利亚仍存在很多问题，其中包括极端组织成员近期扩大活动范围并绑架人质等。他说，放下武器的恐怖分子也有重新实施恐怖活动的可能，应对此保持警惕。他再次强调说，各国只有共同努力才能有效打击恐怖主义。

谈及西方制裁俄罗斯问题，普京表示，反俄论调是西方世界整体内部政治斗争的结果。他说，美国２０２０年总统选举后也许将减少对俄制裁，但目前他尚未看到有解除对俄制裁的迹象。

在回答关于俄日关系的提问时，普京说，俄罗斯并未拒绝与日本就领土问题进行谈判，但俄方主张在谈判前两国应先缔结和平条约，认为这将增进两国互信并有助于解决领土问题，但俄方主张遭日方拒绝。

普京还就朝鲜半岛局势、乌克兰局势及核安全等问题回答了与会者的提问。

俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部成立于２００４年９月。本届年会于１５日至１８日在索契举行。来自３３个国家的１３０名专家参加了讨论。（记者 魏忠杰 李铭）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)