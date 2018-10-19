中国葡萄酒鉴评体系在澳举办品鉴推广活动

人民网堪培拉10月19日电 （记者 李锋）全球葡萄酒中国鉴评体系推广会日前在澳大利亚阿德莱德市举行。

活动吸引了众多南澳各界人士和葡萄酒喜爱者的积极响应和好评，人们兴致勃勃地品尝佳酿，互相交流，体会葡萄酒文化的特殊魅力和丰富内涵。

澳葡萄酒行业期刊《Winestate》总编斯密克在发言中表示，南澳大利亚葡萄酒产业发展迅速，当地将会为推广澳大利亚葡萄酒在世界各地以及中国市场的发展积极努力。

全球葡萄酒中国鉴评体系是由中国食品工业协会中国葡萄酒果酒专家委员会创设的具有中国特色的葡萄酒鉴评体系，也是中国目前唯一的官方葡萄酒评分体系。该系统针对在中国市场上销售的所有葡萄酒进行评分，包括国产酒和进口酒。

该体系的推出能够帮助中国消费者更好地认知全世界的葡萄酒,帮助他们在日常生活中更便捷地找到适合自己的高性价比的葡萄酒产品，同时也能够帮助生产商和进口商更好地了解中国葡萄酒消费者和中国市场。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)