【国际锐评】“两个健康”引领中国民营经济的未来

论坛现场 图自网络

这两天，浙江省温州市举办了创建新时代“两个健康”先行区动员大会和首届中国（温州）新时代“两个健康”论坛等系列活动。从中国民营经济发祥地到“两个健康”先行区，温州这座敢为人先的城市，再次承担起中国改革开放“探路者”和“领跑者”的历史使命。

“两个健康”是一年前中共十九大提出的，旨在“构建亲清新型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。”过去40年来，中国民营企业用近40%的资源，创造了中国60%以上GDP，缴纳了50%以上的税收，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位，形成了以创新、诚信、爱国、敬业为特点的中国企业家精神。

当前，在中国经济转向高质量发展的关键阶段，特别在全球经济格局加速重建、全球贸易摩擦加剧的复杂背景下，占据中国出口额近45%的民营企业更加敏感。它们亟待在产品研发、企业管理、融投资、风险防控等方面不断努力，同时也需要得到政府的扶持。

中共中央总书记、国家主席习近平强调，“两个健康”不仅是重大经济问题，也是重大政治问题。最近他在辽宁考察时再次强调，要为民营企业营造好的法治环境，进一步优化营商环境。无疑，这些为中国民营企业发展和民营企业家开拓创新注入了“强心剂”。

在改革开放历程中，中国一个重要成功经验就是“先行先试”。过去40年，温州在创造、创新中国民营经济发展模式方面创造了许多“中国第一”，形成了“温州模式”，也铸就了“敢为人先、特别能创业”的温州精神。目前，十个温州人中就有一人经商办企业，民营企业数量占温州企业总数99.5%。将温州作为中国推进“两个健康”的首块试验田，激发当地企业家乃至政府管理的“温州精神”，形成一批可复制可推广的经验、制度和举措，必将为中国民营经济高质量发展探索出一条路径。

为此，温州提出要力争通过三年努力使当地营商环境达到国内领先水平；到2025年基本建起适应新时代需要的、富有地方特色的现代化经济体系这一“路线图”。同时，还将推出打造中小微企业产业生态圈、打造市场准入最优试验田、最大力度推进企业“精准减负”、全力打造一流的国际化营商环境、实施民营企业家护航工程等“十大举措”。

在这些措施当中，有三点信息尤为重要。

首先，构建“亲清”新型政商关系。中共十九大强调这一点，其意是指政府既要积极帮助民营企业解决发展中遇到的困难问题，又要守住底线不得以权谋私；同时，民营企业家们要遵纪守法办企业、光明正大搞经营。据报道，温州将出台构建“亲清”新型政商关系的行为清单，形成政商交往的“负面清单”，划定“红线”和“绿线”，推进“放管服”改革和政务公开、强化行政效能监察等。这些将为当地民营经济发展提供强有力的保障。

其次，进一步优化营商环境。按照中国央行行长易纲最新提出的“竞争中性”原则，在市场竞争中所有不同性质的企业都将依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争，同等受到法律保护。温州将构建网上网下融合的政务服务体系，实现群众和企业到政府办事“最多跑一次”100%全覆盖、全面实施市场准入负面清单制度，保障各类市场主体依法平等进入负面清单以外的行业、领域和业务，全力打造一流的国际化营商环境。

第三，大力弘扬企业家精神。习近平强调：“企业家是经济活动的重要主体。”企业家精神是企业成长的源动力，也是当今社会一种至为稀缺的资源和最根本的竞争力。在推进“两个健康”先行区实践中，温州将继续建立企业信用评价和“红黑榜”发布制度，建立依法平等保护各种所有制经济产权的长效机制，大力弘扬“义利并举”的企业家精神、“工匠精神”，建设一支高素质企业家队伍。可以预见，“敢为人先”的温州企业家将在中国这场经济转型中释放出更大的创新力、竞争力。

一滴水可以折射太阳的光辉。温州作为“两个健康”的首片试验田，其未来的探索实践不仅会为中国民营经济高质量发展、政府管理服务开拓出新的“温州模式”，也将推动中国经济行稳致远。（国际锐评评论员）

(责编：白宇)