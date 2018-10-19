中国代表强调“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的正确出路

人民网联合国10月18日电（记者 殷淼）中国常驻联合国代表马朝旭大使18日在安理会巴勒斯坦问题公开辩论会上发言时表示，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的正确出路。面对当前紧张的巴以局势，国际社会应增强紧迫感，安理会应共同推动巴勒斯坦问题重回谈判解决轨道。

马朝旭说，当前，巴以局势十分脆弱、紧张，暴力对抗不时发生，冲突升级风险持续存在。自3月以来，加沙地带巴勒斯坦人回归大游行尚未停止，巴勒斯坦平民伤亡不断上升。约旦河西岸、耶路撒冷的定居点建设持续推进,拆除巴勒斯坦人房屋行动仍在发生，在1967年边界基础上实现“两国方案”的前景面临严峻挑战。暴力冲突和政治对抗进一步加剧巴以双方的不信任，重启巴以和谈面临更多制约因素。

马朝旭指出，加沙地带人道主义形势恶化，这不利于地区稳定以及中东和平进程。有关方面应该尽快全面解除对加沙的封锁。使用武力和以暴制暴无助于解决问题。有关各方应从地区民众安危及和平相处大局出发，保持克制，避免局势升级。国际社会应全面执行联合国大会关于保护巴勒斯坦平民的决议，缓解当前加沙紧张局势。

马朝旭说，面对当前局势，国际社会应增强紧迫感，安理会应共同推动巴勒斯坦问题重回谈判解决轨道。

第一，应推进而非削弱“两国方案”。“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的正确出路。国际社会应坚持以联合国有关决议、“土地换和平”原则、“阿拉伯和平倡议”、中东和平“路线图”计划等为基础，加大政治外交努力。应摒弃所有削弱“两国方案”实现前景的举措，落实安理会第2334号决议，停止在被占领土上的所有定居点活动,采取措施防止针对平民的暴力。

第二，应团结合作，推动巴以和谈尽快走出僵局。对中东有重要影响的各方应发挥建设性作用，推动巴以双方增进互信，开展新一轮促和努力，尝试新的斡旋机制。各方应努力打破巴以对抗升级的恶性循环，加快推动巴勒斯坦内部和解进程。

第三，应妥善处理耶路撒冷等最终地位问题。这个问题复杂敏感，关乎“两国方案”未来、地区和平与安宁。各方在处理相关问题时应谨慎行事，避免强加解决方案，引发新的对立。各方应秉持尊重多元历史、坚持公平公道、落实国际共识、实现和平共存的原则，基于联合国有关决议和国际共识，通过最终地位谈判达成兼顾各方利益的解决方案。

马朝旭表示，中国坚定支持巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦更多融入国际社会，积极参与各项联合国事务。中方将继续为推动中东和平进程发挥建设性作用。

马朝旭还说，多年来，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在为530万巴勒斯坦难民提供卫生、教育和其他基本服务方面发挥重要作用。国际社会应为其提供更充足、可预期和可持续的资金。我们赞赏各方追加对工程处捐款，呼吁各方继续加大对工程处及巴勒斯坦难民接收国的支持。30多年来,中方每年均向工程处提供捐款，今年根据工程处迫切需求增加了捐款，中方将继续向工程处履职提供力所能及的帮助。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)