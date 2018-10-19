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苏格兰确认一疯牛病病例

2018年10月19日10:55  来源：新华网
 

　　英国苏格兰政府１０月１８日证实，在阿伯丁郡一个农场发现了一例疯牛病病例，但病牛未进入当地的食品供应链，不会对人类健康构成威胁。

　　据苏格兰政府介绍，这只是一个孤立的个案，相关部门已对农场所在区域采取限制流动的防控措施，但这“并不表示已经对人类健康构成威胁”。

　　苏格兰首席兽医官谢拉·沃斯在一份声明中说，发现这起病例也说明相关的监控体系起到了作用，目前正在和有关部门合作追查疾病的源头，“我也敦促所有的农场主一旦发现情况应立刻寻求兽医的帮助”。

　　据苏格兰政府介绍，与病牛同群的其他牛及其后代都已经被追查到并且隔离开，最终将按照欧盟的规定进行处理。

　　据世界卫生组织介绍，疯牛病又称牛海绵状脑病，是牛的一种传染性、神经退行性、致死性脑病。２０世纪８０年代，英国报告了世界上首例典型疯牛病，其主要感染源是被朊病毒污染的饲料，人食用病牛肉可能染上致命的克雅氏症。（记者 张家伟）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)
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