挪威法院要求警方释放涉嫌间谍行为的俄公民

据挪威媒体１０月１８日报道，挪威奥斯陆地方法院当天裁定，警方应释放因涉嫌在挪威从事非法情报收集活动而被捕的俄罗斯公民米哈伊尔·博奇卡廖夫。

在奥斯陆地方法院做出上述裁定后，挪威警察安全局立即提出上诉，并要求在上诉结果出来之前继续扣押博奇卡廖夫。法院同意了警方继续扣押的要求。

博奇卡廖夫的律师在接受挪威媒体采访时说，其当事人对奥斯陆地方法院的判决感到高兴，并希望上诉法院维持这一判决。博奇卡廖夫表示，整个事件是“荒谬的”，期待尽快返回莫斯科。

挪威警察安全局的律师则表示，警方认为有理由怀疑博奇卡廖夫从事了非法情报收集活动，并希望有更多时间进行调查。但如果上诉法院维持奥斯陆地方法院的判决，博奇卡廖夫将可以离开挪威。

另据俄罗斯卫星通讯社１８日报道，俄外交部当天发表声明说，奥斯陆地方法院的判决表明挪威警察安全局没有任何证据证明博奇卡廖夫有犯罪行为。俄方再次要求挪方立即释放博奇卡廖夫并撤销所有针对他的指控。

现年５１岁的博奇卡廖夫是俄联邦委员会（议会上院）的工作人员，９月下旬参加在挪威议会举行的一个关于数字化问题的研讨会。研讨会由欧洲议会下辖机构举办，共有来自３０多个国家和地区的近８０名代表参加。他于９月２１日晚在奥斯陆加勒穆恩机场被捕。

俄外交部９月２４日曾召见挪威驻俄大使，就博奇卡廖夫被捕表达抗议，要求挪威方面给出详细说明。俄方批评挪威当局患有“间谍活动妄想症”，敦促对方“立即撤销荒谬指控、将博奇卡廖夫释放”。

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)