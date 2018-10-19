国家统计局：前三季度GDP同比增长6.7%

前三季度经济运行总体平稳 转型升级深化发展

（2018年10月19日）

国家统计局

前三季度，面对异常复杂严峻的国际形势和国内艰巨繁重的改革发展任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定践行新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，国民经济运行总体平稳、稳中有进，经济结构不断优化，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，高质量发展扎实推进。

初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。

一、农业生产形势稳定，种植结构合理调整

全国夏粮总产量13872万吨，比上年减少306万吨，下降2.2%；早稻总产量2859万吨，比上年减少128万吨，下降4.3%。秋粮生长形势较好，有望再获丰收。种植结构进一步优化，优质稻谷播种面积扩大，玉米面积调减，大豆面积增加，棉花、糖料等作物面积增加。前三季度，猪牛羊禽肉产量6007万吨，同比增长0.2%；其中，猪肉产量3843万吨，增长0.3%。生猪存栏42887万头，同比下降2.3%；生猪出栏49579万头，增长0.1%。

二、工业服务业生产总体平稳，企业效益较快增长

前三季度，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.4%，增速比上半年回落0.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长7.0%，集体企业下降1.4%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长5.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.8%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.3%。9月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。前三季度，全国服务业生产指数同比增长7.8%，增速比上半年回落0.2个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业同比分别增长37.5%和10.8%。9月份，全国服务业生产指数同比增长7.3%。1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额44249亿元，同比增长16.2%；规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.43%，同比提高0.35个百分点。1-8月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长12.0%；规模以上服务业企业营业利润同比增长15.5%。

三、市场销售持续增长，居民消费支出增幅加快

前三季度，社会消费品零售总额274299亿元，同比增长9.3%，增速比上半年回落0.1个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额234717亿元，增长9.1%；乡村消费品零售额39582亿元，增长10.4%。按消费类型分，餐饮收入29763亿元，增长9.8%；商品零售244536亿元，增长9.2%。消费升级类商品销售增长较快，在限额以上单位商品零售额中，石油及制品类、通讯器材类同比分别增长14.4%和10.7%，比上年同期分别加快5.4和1.4个百分点。9月份，社会消费品零售总额同比增长9.2%，比上月加快0.2个百分点。前三季度，全国居民人均消费支出14281元，同比名义增长8.5%，比上年同期加快1.0个百分点；扣除价格因素实际增长6.3%，加快0.4个百分点。其中，城镇居民人均消费支出名义增长6.5%，加快0.3个百分点；农村居民人均消费支出名义增长12.0%，加快3.4个百分点。

四、固定资产投资缓中趋稳，民间投资和制造业投资增势明显

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）483442亿元，同比增长5.4%，增速比上半年回落0.6个百分点，比1-8月份加快0.1个百分点。其中，民间投资301664亿元，同比增长8.7%，增速比上半年加快0.3个百分点，比上年同期加快2.7个百分点。分产业看，第一产业投资增长11.7%；第二产业投资增长5.2%，其中制造业投资增长8.7%，比上半年加快1.9个百分点，增速连续6个月加快；第三产业投资增长5.3%，其中基础设施投资增长3.3%。前三季度，全国房地产开发投资88665亿元，同比增长9.9%。全国商品房销售面积119313万平方米，增长2.9%。全国商品房销售额104132亿元，增长13.3%。

五、出口增速加快，进口显著增加

前三季度，货物进出口总额222839亿元，同比增长9.9%，增速比上半年加快2.1个百分点。其中，出口118585亿元，增长6.5%，加快1.8个百分点；进口104254亿元，增长14.1%，加快2.5个百分点。进出口相抵，顺差14331亿元，比上年同期收窄28.3%。我国与主要贸易伙伴进出口均实现增长，对欧盟、美国和东盟进出口分别增长7.3%、6.5%和12.6%。与部分“一带一路”沿线国家进出口增势较好，对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦进出口分别增长19.4%、11.9%和11.8%。9月份，进出口总额28852亿元，同比增长17.2%。其中，出口15492亿元，增长17.0%；进口13360亿元，增长17.4%。前三季度，规模以上工业企业实现出口交货值89729亿元，同比增长8.1%。9月份，规模以上工业企业实现出口交货值11839亿元，增长11.7%。

六、居民消费价格温和上涨，工业品价格涨势平稳

前三季度，全国居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上半年扩大0.1个百分点。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.6%，衣着上涨1.2%，居住上涨2.4%，生活用品及服务上涨1.6%，交通和通信上涨1.7%，教育文化和娱乐上涨2.2%，医疗保健上涨5.0%，其他用品和服务上涨1.1%。9月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，环比上涨0.7%。前三季度，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.0%，涨幅比上半年扩大0.1个百分点；工业生产者购进价格同比上涨4.5%。9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.6%，涨幅比上月缩小0.5个百分点，环比上涨0.6%；工业生产者购进价格同比上涨4.2%，环比上涨0.6%。

七、城镇调查失业率下降，就业形势保持稳定

9月份，全国城镇调查失业率为4.9%，比上月下降0.1个百分点，比上年同月下降0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.7%，比上月下降0.2个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。其中，全国主要就业人员群体25-59岁人口调查失业率为4.3%，与上月持平。三季度末，外出务工农村劳动力总量18135万人，比上年同期增加166万人，增长0.9%。外出务工农村劳动力月均收入3710元，同比增长7.3%。

八、居民收入增长与经济增长同步，城乡居民收入倍差缩小

前三季度，全国居民人均可支配收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%，增速与上半年持平，与经济增长基本同步。按常住地分，城镇居民人均可支配收入29599元，同比名义增长7.9%，扣除价格因素实际增长5.7%；农村居民人均可支配收入10645元，同比名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长6.8%。城乡居民人均收入倍差2.78，比上年同期缩小0.03。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。

九、经济结构持续优化，消费基础作用进一步增强

产业发展持续升级。前三季度，第三产业增加值增速比第二产业快1.9个百分点；占国内生产总值的比重为53.1%，比上年同期提高0.3个百分点，高于第二产业12.7个百分点。消费基础作用继续巩固。前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率为78.0%，高于资本形成总额46.2个百分点。服务消费占比持续提高。三季度，全国居民消费支出中，服务消费占比为52.6%，比上年同期提高0.2个百分点。投资结构继续优化。前三季度，高技术制造业投资同比增长14.9%，增速比全部投资快9.5个百分点。贸易结构进一步优化。前三季度，一般贸易进出口增长13.5%，占进出口总额的58.4%，比上年同期提高1.9个百分点。机电产品出口增长7.8%，占出口总额的58.3%。

十、供给侧结构性改革成效继续显现，新动能加快成长

产能利用率保持稳定。前三季度，全国工业产能利用率为76.6%，与上年同期持平。三季度，黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业产能利用率分别为78.7%和70.1%，分别比上年同期提高2.0和1.1个百分点。企业经营成本和杠杆率降低。1-8月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.39元，同比减少0.35元。8月末，规模以上工业企业资产负债率为56.6%，同比下降0.5个百分点。商品房库存继续减少。9月末，全国商品房待售面积同比下降13.0%。重点领域补短板力度加大。前三季度，生态保护和环境治理业、农业投资同比分别增长33.7%和12.4%，增速分别快于全部投资28.3和7.0个百分点。绿色发展稳步推进。前三季度，单位国内生产总值能耗同比下降3.1%。

新产业增长较快。前三季度，高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.6%，分别快于规模以上工业5.4和2.2个百分点。工业战略性新兴产业增加值同比增长8.8%，比规模以上工业快2.4个百分点。新产品快速成长。前三季度，新能源汽车产量同比增长54.8%，集成电路增长11.7%。新业态蓬勃发展。前三季度，全国网上零售额62785亿元，同比增长27.0%。其中，实物商品网上零售额47938亿元，增长27.7%，占社会消费品零售总额的比重为17.5%，同比提高3.5个百分点；非实物商品网上零售额14847亿元，增长24.8%。

总的来看，前三季度国民经济运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，经济结构调整优化，发展质量效益不断改善，改革开放力度明显加大，民生福祉持续增进。同时也要看到，外部挑战变数明显增多，国内结构调整阵痛继续显现，经济运行稳中有变、稳中有缓，下行压力加大。下阶段，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实推动高质量发展要求，持续深化改革开放，把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，着力扩大有效需求，狠抓稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期政策落实，促进经济平稳健康发展，实现全年经济社会发展主要预期目标。

附注

（1）国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，按现价计算，为名义增长速度。

（2）根据季节调整模型自动修正结果，对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资（不含农户）、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2018年三季度GDP环比数据、9月份其他指标环比数据如下：

2017年以来各季度GDP环比增速分别为1.5%、1.8%、1.8%、1.5%、1.5%、1.7%和1.6%。

(责编：徐祥丽、杨牧)