综述：日本高新技术博览会聚焦人工智能和物联网

２０１８年日本高新技术博览会１０月１６日至１９日在千叶县幕张国际会展中心举行。在１０年前的博览会上，电器和通信设备是当仁不让的主角；１０年后的今天，博览会成了人工智能和物联网的天下，参展商通过展示这些技术在居家、交通、零售等不同场合的应用前景，试图探索出一条有日本特色的人工智能和物联网发展之路。

京瓷公司主推的是一款三维增强现实前置显示屏。这一设备能把车载传感器和摄像头捕捉到的车辆和行人信息投射到汽车的前挡风玻璃上，驾驶者裸眼就能看到三维图像，非常直观。当距前车太近或人工智能技术识别到有行人或车辆靠近，前挡风玻璃上就会出现警示标志。导航箭头、车辆行驶速度等信息也会显示在前挡风玻璃上，驾驶者无须再去低头查看导航仪和仪表。

松下公司的代表展品是用于测定人体状态和注意力集中程度的装置。松下公司功能感知开发部部长松井义德向记者介绍说，这款装置包括摄像头、温度传感器、气味传感器和压力传感器，用来捕捉受测者的面部表情、五官动态、皮肤温度和散热量、给椅子施加的压力等数据，然后利用人工智能技术来判断受测者的舒适度、注意力、心情等状态。借助这一装置，机器人、车辆、家电等就能掌握人体状态，并据此做出适当的操作和调节，以创造更舒适的车内和室内空间。

富士通公司带来的是主要用于体育赛事的三维感知技术。这套系统的硬件部分是一个三维激光传感器，它每秒能发射２３０万次激光，根据照射到人体后反射回来的激光，就能获得骨骼的运动情况等数据。系统将这些数据处理以后，和已有的运动员动作数据库相对照，就能判断运动员在比赛中的动作完成程度。系统还能将获得的数据转换成三维图像在终端上显示出来，使裁判的评分更客观，效率也更高。三维图像还能在训练中帮运动员找出自己动作和标准动作之间的差异，提高训练质量。

夏普公司是本届博览会中少有的用大片展区展示家电的参展商。但是，这些家电已不是传统意义上的家电，而是“智能家电”。夏普公司负责公关工作的小高健太朗介绍说，所有家电都通过互联网相连：不用打开冰箱门，它就能告诉主人还有哪些食材，并根据主人的喜好推荐菜谱；洗衣机槽内的传感器能根据衣物质地和脏污程度，推荐最合适的洗涤剂及用量；电视机能记住主人的爱好，并在开机首页上列出主人很可能想看的节目；电饭锅和微波炉能根据季节、气温等提供菜单和烹饪方法；如果主人决定做个气味较大的菜，空气净化器就会提前自动运转。

首次参展的罗森集团在日本经营连锁便利店，公司在展区打造了一家未来店铺模式。两台料理机器人在一板一眼地包饺子，虽然动作缓慢，但是配合默契。此外，智能货架上嵌入了摄像头和射频标签读取装置。摄像头能判断走近的客人的性别、年龄段等，而射频标签读取装置能知道顾客拿了什么商品。智能货架和移动支付手段相结合，使无人店铺成为可能。

日本高新技术博览会从２０００年开始每年举办一次。本届展会吸引了６００多家企业和团体参展。（记者 钱铮）

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