特稿：“中国之治”的三个维度，世界怎么看

办好中国的事情，关键在党。中国能够取得举世瞩目的发展成就，离不开中国共产党的核心领导和治理能力。党的十九大强调，必须坚持和完善中国特色社会主义制度，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。

“中国之治”，对世界意味着什么？中国共产党的理念和实践正在国际上引发越来越多的关注和思考。

政党治理：中共实践提供借鉴

多国专家学者认为，近年来不少西方国家主流政党日趋衰落，民粹主义等极端思潮和势力崛起，政坛乱象纷呈，社会分裂加剧。同时，西方政党制度在发展中国家屡屡遭遇水土不服。中国共产党在汲取民意、自身反腐和执政能力建设等方面取得的成功经验，为许多国家的政党提供了借鉴。

英国４８家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里：习近平新时代中国特色社会主义思想十分强调倾听民意、制定规划，以满足人民大众提出的合理要求。只有承诺而不采取行动是完全行不通的，在这方面，中国不仅制定了明智的计划，而且能依据现实状况进行调整，因此获得了巨大成功。

墨西哥国立自治大学中国问题专家伊格纳西奥·科尔特斯：许多国家和地区民粹主义等势力抬头，一些国家“口号式”地把发展计划作为竞选纲领，却陷入发展困境。在政党治理方面，中国共产党不断加强反腐及自身纪律建设，进而建立起一个高效、廉洁的政党。中国从理论和实践上为许多国家的政党建设提供了借鉴，也为发展中国家乃至一些发达国家制定国家政策、解决各自发展问题提供了很好的现实案例和启示。

埃及中国问题专家伊马德·阿兹拉克：许多国家在执政体制和政府管理等方面面临一系列问题，主因是这些国家的民众不再相信执政党。无论是西方发达国家还是发展中国家，它们的政党都可以从中国共产党的经验中学到很多东西。中国共产党的凝聚力和组织能力强，不仅能满足人民的不同需求，还能使党的政策落到实处。中国共产党还拥有良好机制，实现自我创新、自我审视，提出重大倡议以及新思想，这使得党在积累丰富经验的同时，能永葆年轻，一直走在时代前列。中国共产党成功地保持了与人民的密切联系，成为人民利益的守护者，这是其他许多国家政党和政治制度未能做到的。

国家治理：中国道路开拓新境

近年来，一些国家内生问题尖锐，国家治理面临难题。多国专家认为，在国家治理方面，中国有不少地方值得学习借鉴。尤其对广大发展中国家来说，中国共产党的国家治理理念和实践可以为它们提供一条不同于西方的道路选择，也给处在大变革中的世界注入积极的推动力量。

斯蒂芬·佩里：中国所走的道路对于那些努力创造就业机会、增加国民收入的非洲国家有着巨大助益，因为这些国家的发展现状可对应于中国的上世纪八、九十年代。非洲国家乃至全世界都能看到这一道路对于促进国家发展的现实意义和有效性。

法国国际问题专家、中欧论坛创始人戴维·戈塞：中国改革开放以来做出许多重大改革，使得中国飞速发展，成长为世界第二大经济体，这充分证明了中国治理体制的高效和成功。从国家治理角度看，西方的民主选举制度有很大问题，政党和政客一切从选举出发，没有长远治理国家的手段和思路，４到５年的选举周期让政党疲于应对选举，很多政策无法实施。中国共产党执政有着长远规划，很多改革可以推进，这是不少西方政治家也承认的事实。

肯尼亚智库非洲民主与领导力研究院执行主任丹尼斯·科迪：中国特色社会主义发展道路能够引领中国发展进步，主要原因在于中国走出了一条独立自主的发展道路。中国立足本国国情，不照搬、不盲从外国制度，这值得包括非洲国家在内的发展中国家学习。中国特色社会主义道路不断创新发展，给全世界既希望快速发展、又希望保持自身独立性的国家拓展了走向现代化的途径。

全球治理：中国智慧启迪世人

多国专家指出，习近平新时代中国特色社会主义思想提出建设人类命运共同体的伟大目标，明确坚持对外开放的基本国策，推动建设开放型世界经济，致力于缩小南北发展差距，维护发展中国家的正当权益，这意味着中国将在改善全球治理、推动国际秩序向着更加公正合理的方向发展方面发挥更加积极的作用。

伊格纳西奥·科尔特斯：习近平新时代中国特色社会主义思想向世界明确地传递中国理念，即捍卫发展利益、推动气候变化治理及维护自由贸易等。中国在全球治理的角色不仅体现在经济领域，也表现在致力于维护世界和平与安全等方面。习近平新时代中国特色社会主义思想为全球治理提出诸多共享方案，反映中国思想和哲学元素，其中推动构建人类命运共同体十分具有代表性。中国致力于构建人类命运共同体，意味着中国将在全球治理方面发挥重要作用，更加深度参与全球事务。

丹尼斯·科迪：近年来，全球治理取得的进展并不尽如人意。恐怖主义、地区冲突、难民危机等严重威胁国际社会的安全与稳定，也说明了全球治理机制的某些缺失。习近平新时代中国特色社会主义思想为全球治理提供了中国方案和中国智慧。“一带一路”倡议是中国对全球治理提出的创新思路，将促进沿线国家的互联互通，推动各国实现共同繁荣。

美中关系全国委员会主席斯蒂芬·欧伦斯：当今世界上的大多数问题都无法凭某个国家的一己之力解决，因此完善全球治理、制定多边主义方案越发成为紧迫要求和主流共识。世界进入一个越发呼唤合作共赢的时代，中国已成为多边主义全球治理方案的主要支持者和推动者。（记者 赵卓昀 参与记者：桂涛、吴昊、李碧念、应强、韩冰、金正、卢朵宝、朱东阳、刘天）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)