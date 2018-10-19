中餐走出去没那么简单（观点）

要走出去，更要“站得住脚”

目前，海外中餐厅水平普遍不高，且由于厨师等员工外派困难，导致海外中餐的技术力量匮乏，没有好厨师，何谈好中餐？

近年来，一些国内发展比较好的餐饮企业也开始尝试去海外投资。比如全聚德、眉州东坡、大董等，总体来说还不错，但成功率不高。对中国餐饮企业而言，少量的海外尝试是可行的，但是能够站得住脚却比较难。

餐饮是文化的重要载体，，对弘扬中华文化非常重要，既要协会搭建平台，通过提供培训、标准化食材、设备等方式支持海外中餐企业发展，也需要国家层面的支持，从海外发展战略的角度对待。

——姜俊贤 中国烹饪协会会长

要从生意的角度去思考

海外与中国饮食习惯不同，中餐可以走出去，但是让另一个民族接受你的饮食习惯，是一个过程。如何把海外中餐厅变成长期稳定的品牌，需要思考。把餐厅开到海外去，能够做到让外国人吃，而不是只有华人吃，那才是成功的。

另一方面讲，中国近14亿人口是巨大的市场，在中国做餐饮，看起来是国内企业，但是做好一两个省都很不容易。

对企业而言，走出去既要考虑业务需求，也要考虑盈利能力。走出去是件好事，但是如何走出去，要从生意的角度去思考。实事求是地讲，“走出去”确实有需求，但也是跨文化的挑战，这得试。

——楚学友 内蒙古西贝餐饮集团有限公司副总裁

（本报记者王 萌 采访整理）

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