《朗读者》多语种版权在法兰克福书展签约

10月10日，《朗读者》图书多语种版权签约仪式在法兰克福书展中国出版活动区举行。由中国出版集团旗下的人民文学出版社和中国外文局旗下的新世界出版社的合力推动，中央广播电视总台的文化节目《朗读者》的同名图书实现了8个语种的版权输出。

人民文学出版社、新世界出版社、中央广播电视总台与阿尔巴尼亚凡诺利出版社、德国布瑟特与施塔德出版社、印度通用图书公司、吉尔吉斯斯坦东方文学与艺术出版社、黎巴嫩阿拉伯科学出版社、俄罗斯尚斯国际出版社等6个国家出版社的代表签署了《朗读者》俄文、哈萨克文，吉尔吉斯文，乌兹别克文、印地文、阿尔巴尼亚文、阿文等8个语种的版权输出协议。

本次法兰克福书展上，新世界出版社版权输出或合作出版的图书共20种，除《朗读者》8种外，还有《简明中国文明史》印地文版、阿文版，《呼伦贝尔万岁》俄文版、哈萨克文版、吉尔吉斯文版、乌兹别克文版等。

（苏丽娅）

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