文化互鉴与文化融合(“一带一路”文化)

《马与骆驼图》

壁画中的胡旋舞

国家图书馆 中国圆明园学会著

商务印书馆

1877年，德国地理学家、地质学家李希霍芬出版了《中国：亲身旅行的成果和以之为根据的研究》一书，在此书中，他首次提出了“丝绸之路”的概念并被世人广泛接受。2013年，习近平总书记提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”——“一带一路”的时代命题，“一带一路”成为衔接中国梦与世界梦之间的桥梁和纽带。

关于“一带一路”与 “丝绸之路”之间的关系，学者们讨论得已经很多。在笔者看来，尽管二者在性质、范围等方面都存在很多差异，但作为中外交往的代名词，它们之间确实存在着千丝万缕的联系。

在市面上林林总总的关于“一带一路”的出版物中，这本《世界遗产视野下的“一带一路”》有些特别，它是从文化的角度来探讨东西方之间的交往，以古鉴今，为“一带一路”提供某些启示。

无论是历史上的“丝绸之路”，还是现今的“一带一路”，都横跨欧、亚等大陆，涉及不同国家、不同民族、不同文化背景下人们的交往。关于不同文化之间的发展模式，美国学者塞缪尔·亨廷顿在其著名的《文明的冲突》一书中认为，导致未来世界冲突的根源不再是意识形态的差异，而是来自于不同文明之间的碰撞。然而，在向来尊奉和而不同观念的中国人看来，不同的文明之间除了相互碰撞和争斗，还有一条相互借鉴并进而实现相互融合的道路可走。

本书以丰富的文物实例，证明了历史上东西方之间存在着十分密切的交往，并由此实现了不同文化之间的和谐共生和相互融合。

现今出土的汉唐文物中有许多以骆驼作为表现对象的雕塑、壁画和绘画，这是此前从未有过的新现象。在当时的交通条件下，只有号称“沙漠之舟”的骆驼才能穿越横亘在东西方之间那片“平沙莽莽黄入天”的茫茫荒漠。正是因为骆驼在当时东西方交往中所扮演的重要角色，才会被诗人们郑重地写进诗篇，我们才会在优美的唐诗中不时看到它的身影。无论是杜甫吟咏的“羌女轻烽燧，胡儿制骆驼”，还是张籍勾勒的“无数铃声遥过碛，应驮白练到安西”。

再比如在唐代十分盛行的胡旋舞。这是一种从西域康国等地传入中原的舞蹈，以节奏轻快、急速回旋而著称。在《全唐诗》中我们可以找到大量描写胡旋舞表演场面的作品，如白居易《新乐府·胡旋女》：“胡旋女，出康居。心应弦，手应鼓。弦歌一声双袖举，回雪飘飘转蓬舞。左旋右转不知疲，千匝万周无已时。”元稹《胡旋女》：“胡旋之义世莫知，胡旋之容我能传。蓬断霜根羊角疾，竿戴朱盘火轮炫。骊珠迸珥逐龙星，虹晕轻巾掣流电。潜鲸暗噏笡波海，回风乱舞当空霰。万过其谁辨终始，四座安能分背面？才人观者相为言，承奉君恩在圆变。”刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》：“石国胡儿人见少，蹲舞尊前急如鸟。”李端《胡腾儿》：“环行急蹴皆应节，反手叉腰如却月。”

这种东西方之间的文化交往，不仅把葡萄、石榴、苜蓿、骏马等动植物带入中原，丰富了国人的物质生活，而且在文学、音乐、绘画、舞蹈等艺术领域深刻影响了时人的精神生活。进而言之，这种双方互利互惠的交往，反映出古代中国有容乃大、和合至上、与邻为友的传统，人们在这种相互馈赠的交往中也放弃了“非我族类，其心必异”的陈腐观念，这对唐王朝宽容、开放、自信、大气的时代精神的塑造起到了直接的影响。

既然是平等的文化交往，当然是双向的、互动的。西方文明传入中国，带来了物质生活的不断丰富和精神生活的推陈出新，同样，中国的文明之光也照亮了西方世界。物质方面，如大家耳熟能详的茶叶、丝绸、瓷器等，科技方面如造纸术、印刷术以及火药等，这些都极大地改变了西方文明的进程。

以造纸术和印刷术的西传为例，在造纸术和印刷术未传入欧洲之前，人们主要的书写工具是羊皮书卷，成本十分昂贵，据说抄写一部《圣经》就要用掉300张羊皮，这显然非一般人所能负担，因此知识被极少数的贵族和僧侣所垄断，大众在神学和愚昧迷雾的笼罩之下艰难地跋涉着。而随着来自遥远东方的造纸术和印刷术的传入，使得图书大量复制成为可能，因而变得便宜、易于获取，于是借助书籍传播理性的光辉逐渐被点亮，人们的思想得到启蒙，科学和民主自由的观念借此深入人心。可以说，正是这种双向的、互惠式的文化交流创造了东西方文明的共同繁荣，也给整个人类社会带来了巨大的影响。

历史事实无可置疑地证明了这样一个规律：中外文化交往（这种交往当然是平等的，而非强迫的、被动的）与国家的盛衰之间存在着正向相关的联系。

回顾历史我们可以看到，凡中国国力强盛的时期，比如汉朝、唐朝，也是中外文化交往最频繁、最密切的时期。而明清时期的闭关锁国，直接导致了古老的中国脱离了世界近代化以来高速发展的快车轨，被远远地甩在了后面，变得步履蹒跚，老态龙钟。“没有外来文化的参照，我们很难看清楚自身。了解不同文化之间的差异与共性，促进不同文化之间的借鉴乃至融合，古人为我们提供了经验、教训和方向。无论是古代还是现代，不同的文化享有许多共同的美、共同的人性。交流的价值在于影响人们的思想、行为，对于任何一个民族、国家，外来文化不仅是补充，还将激发出创造和发展的活力。”本书作者之一齐东方的这段话令人印象深刻，也发人深思。我想，从某种意义上说，这也是这本《世界遗产视野下的“一带一路”》的当代价值之所在。

（作者为本书责编）

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)