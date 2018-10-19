本报北京10月18日电 （记者王珂）商务部18日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰在回答关于“中国对美出口增速反而比去年同期还要高”的提问时表示，前三季度中美双边贸易的情况，主要是受美国市场需求因素的影响，充分说明中美两国经济具有较强的互补性，中国产品在美国消费者当中仍然是广受欢迎的。同时，也不排除部分美国进口商为应对美方加征关税措施而加快采购的因素。

高峰说，美方挑起的贸易摩擦对中美双方企业都造成了不同程度的影响。就中方企业而言，从总体上看，影响有限，风险可控，主要是对部分外向型企业造成了不同程度的影响。对于产品竞争力强、可替代性较小的企业，可以说影响不大；对于产品竞争力较弱、具有一定可替代性的企业，主要是成本增加、订单减少的压力，个别企业面临着停产转产、工人失业等风险。目前看，大部分企业对于应对挑战还是充满信心的，各级政府也会采取积极的措施，帮助企业和职工应对可能出现的困难。

“中美两国在经贸领域具有较强的互补性。”高峰说，中美经贸合作已经形成了你中有我、我中有你、深度交融的格局。这种越来越紧密的关系，是在两国政府、业界的共同努力之下，最终由市场形成的，也是全球产业链分工合作的必然趋势。我们相信大势不会逆转，希望中美之间能够拨开云雾，实现更加紧密的经贸合作，以互利共赢造福两国业界和两国人民。

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