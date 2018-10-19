蓬佩奥称美国再给沙特数日调查记者失踪案

美国务卿蓬佩奥18日前往白宫汇报其访问沙特阿拉伯、土耳其的情况。蓬佩奥当天对媒体表示，他向特朗普总统建议，再给沙特几天时间调查记者卡舒吉失踪案。

受特朗普派遣，蓬佩奥本月16日抵达沙特首都利雅得，并分别与沙特国王萨勒曼、王储穆罕默德和外交大臣朱拜尔举行会谈。此后一天，蓬佩奥前往土耳其首都安卡拉，会见土总统埃尔多安。

蓬佩奥18日表示，美方已向沙方表明美方高度重视卡舒吉失踪案的态度。沙方回应称，已认识到该案的严重性，将进行全面、彻底的调查。沙方将抓紧时间破案，及时将调查结果公诸于世。他表示，他已向特朗普总统建议，再给沙特几天时间调查该案。待调查结果出炉后，美方再决定如何回应这起事件。

蓬佩奥当天还提及美沙之间的战略关系。他强调，沙特是美国的重要反恐伙伴，也是美国在中东地区的重要战略盟友。

在谈到会见埃尔多安时，蓬佩奥表示，土方表示将进行独立的调查。同时，土方也将与沙方共享调查结果。蓬佩奥说，美方认为土沙两国可查明事情真相。美方期待调查尽快结束。

同在18日，美财长姆努钦宣布，鉴于卡舒吉失踪案尚未有定论，他决定不出席在沙特举行的未来投资倡议峰会。一名美国政府官员对美国有线电视新闻网表示，不会有美方官员出席此次峰会。

沙特记者卡舒吉本月2日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆后失踪，此事引发外界高度关注。土耳其警方认为卡舒吉已经在领事馆内遇害，但遭沙特官方否认。目前，土沙两国同意就此事进行联合调查。(记者 刁海洋)

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