普京谈克里米亚校园爆炸枪击案：校园袭击悲剧是全球化结果

【环球时报驻俄罗斯特约记者 王小冰 环球时报特约记者 柳玉鹏】据俄罗斯媒体18日报道，前一天发生在克里米亚刻赤市的校园爆炸枪击案已造成21人死亡，另有50多人受伤。俄总统普京18日表示，刻赤的悲剧是全球化的结果，这样的悲惨事件始于美国校园。

据报道，死者中16人为事发职业技术学校的学生，5人为该校工作人员。俄罗斯卫生部部长斯科沃尔佐娃18日对媒体说，大部分死者死于枪击，而伤者主要因爆炸致伤。俄罗斯塔斯社称，嫌疑人是该校18岁的学生罗斯利亚科夫，他已在射杀同学和引爆炸弹后自杀，作案动机不明。有目击者称，17日罗斯利亚科夫进行射击时，一名老师曾劝他放下武器，但他直接射杀了这名老师。一名自称是罗斯利亚科夫前女友的女生告诉媒体，罗斯利亚科夫曾称自己在学校受到侮辱，“不想活了”，会采取报复。

“今日俄罗斯”电视台18日称，罗斯利亚科夫的父亲对调查人员表示，儿子非常喜欢电子游戏和各种武器，但一直难以沟通。他表示，罗斯利亚科夫虽然没有朋友，但是个有教养的人，从未表现出暴力倾向。

罗斯利亚科夫今年9月才获准购买枪支。案发前，他曾向别人吹嘘称，自己在尝试制作爆炸性物质。克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫说，事发时罗斯利亚科夫手中至少有150发子弹。他还表示，罗斯利亚科夫在现场是单独行动，但可能有人协助他进行了准备工作。目前调查人员正在搜寻罗斯利亚科夫可能的同谋。

据乌克兰独立通讯社报道称，由于家长和学生担心安全问题，事发后刻赤市多所学校空无一人。俄媒消息称，18日开始，刻赤市每所幼儿园和学校都有武装警卫负责安保。此外，俄国家杜马多名议员建议仅向21岁以上的公民出售武器，并将加强教学机构的安保。

普京18日说：“这一切都始于美国学校里的悲惨事件。我们没有为年轻人创造他们需要的、有趣和有用的东西。他们被假英雄主义迷惑，从而导致了这种悲剧。”

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)