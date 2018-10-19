特朗普将提名鹰派亚太助卿人选 其懂汉语很关注中美关系

【环球时报驻美国特派记者 张梦旭】美国政府17日发表声明称，该国总统特朗普有意提名来自夏威夷州的戴维·史迪威为美国国务院负责亚太事务的助理国务卿。英国广播公司(BBC)18日援引《华盛顿邮报》专栏作家罗金的话说，史迪威或将与美国国务卿蓬佩奥、总统国家安全事务助理博尔顿等高级官员一样，认为美国应在中国崛起等问题上采取更强势的立场。

东亚与太平洋事务助理国务卿，通常称作亚太事务助理国务卿或亚太助卿，为美国国务院下属机构——东亚与太平洋事务局的主管。该机构的主要职责是协调美国对亚太地区之外交关系，并向国务卿和政务副国务卿针对该地区事务提供咨询。

去年4月拉塞尔离任后，亚太助卿职位一直空缺。据BBC报道，去年12月，时任美国国务卿蒂勒森提名拉塞尔的副手董云裳为亚太助卿，但参议员卢比奥等美国议员以及白宫强硬派人士认为，董云裳对中国不够强硬，一直力阻她的任命。今年3月蓬佩奥接替蒂勒森后，卢比奥曾说会要求国务卿换人。董云裳的提名迟迟没有获得参议院的确认，她于今年7月退休。

白宫在声明中介绍说，史迪威曾长期在美国空军服役，有超过35年的资历，在美军担任过飞行员、指挥官和韩语专家，2015年以准将军衔退役。目前，他是美国印太司令部夏威夷总部的中国战略焦点小组组长和位于夏威夷的东西方中心的客座高级研究员。史迪威曾担任过五角大楼联合参谋部亚洲政治军事事务副主任和美国驻北京大使馆的武官。

据介绍，史迪威的专业领域是亚太地区的政治与军事问题，特别关注中美关系，尤其是与美国安全联盟有关的问题。他会韩语、汉语，略懂日语。

“史迪威是共和党人的一个好选择，”华盛顿智库新美国安全中心研究员塞耶斯17日在推特上发文说，“他应该会跟国防部负责亚太事务的助理部长薛瑞福和国家安全委员会亚洲事务高级主任博明成为很好的拍档。”塞耶斯曾在哈里斯担任美军太平洋司令部司令时担任其幕僚。

据香港《南华早报》18日报道，卡内基国际和平基金会副会长包道格表示，史迪威是中国以及东亚地区安全和国防政策的“老将”，“是一个实事求是的问题解决者和正直的人”。

《华盛顿邮报》专栏作家罗金此前撰文说，史迪威对与中国竞争的战略思想甚深，对盟友角色及台湾地位等问题很有自己的认识。他认同美国需要“针对中国崛起更主动地采取行动”，以及须加强审视中国的行为。

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