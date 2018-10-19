美高中生数学能力再创新低 大学入学考试仅四成人达标

【环球时报综合报道】“美国高中毕业生的数学能力降至14年来的最低点!”据《华尔街日报》17日报道，美国大学入学考试(ACT)委员会当天发布报告称，在2018年参加ACT考试的学生中，仅四成人数学能力达标。在不同种族背景的学生中，亚裔学生的成绩排名靠前，且平均成绩有所上升，而白人、非裔及拉丁裔学生的成绩则在下滑。美国教育机构人士称，这反映出美国高中数学乃至文化课教学存在严重问题，需要改革。

据报道，今年共190万考生参加ACT考试。其中仅40%考生达到ACT规定的、可接受大学数学课程的合格基准，去年的这一比例为41%。此外，35%的考生没达到四项必考科目(数学、英语、阅读与科学)中任何一科的合格基准。在低收入阶层和少数族裔中，大约仅1/3的学生达到合格基准。

美国高中毕业生的数学能力不断下滑令教育界担忧。美国全国数学教师委员会前主席马特·拉森表示，有必要改变美国高中数学教学的方式。该委员会今年发布了一份报告，倡议在美国高中数学教学中，将不同成绩的学生安排在不同层次的班中上课，并保证教学实践和严格指导。

今年6年，美国芝加哥大学取消了学生必须提交ACT或SAT成绩才能入学的规定。有教育人士担忧，若大学进一步降低门槛，可能会有更多高中生对自己放松要求。(李元)

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