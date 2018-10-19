美国体操协会前主席被捕 因涉嫌隐藏性侵案证据

美国体操队前队医纳萨尔性侵案继续发酵。18日，美国执法部门宣布，美国体操协会前主席史蒂夫·彭尼因涉嫌故意隐藏性侵案证据，于日前被捕。

美国有线电视新闻网消息，得克萨斯州沃克郡地方检察官办公室当日发布声明称，史蒂夫·彭尼于17日被捕，现拘押在该州一所监狱内。

声明指出，经三周的调查，该地方检察官了解到，彭尼在得知纳萨尔接受性侵案件调查后，派人从美国国家体操队位于得州的训练中心取走一些文件，并下令销毁或藏匿这些文件，阻碍了司法调查。声明称，“这些文件本可以帮助执法部门调查纳萨尔的性侵罪行，目前，不明去向”。

该训练中心位于休斯敦以北约70英里处，占地2000英亩。它于2001年成为美国女子体操队训练中心，2011年成为美国奥林匹克训练基地。同年，纳萨尔任国家队队医。

体操明星西蒙娜·比尔斯等多名体操运动员表示，在该中心训练期间，纳萨尔对其进行性侵。

美国体操协会租赁该中心多年，原计划对其进行购买，因“意外的财务支出”等原因而搁浅。今年早些时候，纳萨尔性侵案曝光，该协会切断了与体操中心的联系。

据美国广播公司报道，检方现以三级重罪罪名起诉彭尼，如罪名成立，他可能面临长达10年的监禁，及最高1万美元的罚款。2017年3月，彭尼因纳萨尔性侵丑闻，辞去美国体操协会主席和首席执行官的职务。他担任该职务长达12年。

彭尼的律师伊迪丝·马泰表示，相信事实将证明他没有犯罪。

今年1月，美国国家体操队前队医纳萨尔因性侵未成年女运动员，被判处40至175年有期徒刑。150余名受害者出庭作证。纳萨尔性侵案在社会上引起强烈反响，美国体操协会领导层也应国家奥委会要求，于年初集体辞职。随后，该协会主席两次换人，多名高级官员选择辞职。

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)