特朗普否认“包庇”沙特 “金钱与道义”之间他将如何抉择？

【环球时报驻埃及特派记者黄培昭 环球时报记者 白云怡 鹿文】是为“弄清真相”，还是为“包庇真凶”？随着沙特记者哈苏吉失踪一事持续发酵，越来越多的证据正指向沙特，美国总统特朗普所面临的舆论压力也与日俱增。他17日否认自己包庇利雅得，并称美国已要求土耳其提供能够证明哈苏吉遭沙特残忍谋杀的证据。而土耳其媒体最新消息称，一名参与“杀害”哈苏吉的嫌疑人已遇车祸身亡。

据美国有线电视新闻网(CNN)18日报道，因受到“被沙特当局收买”的强烈质疑，特朗普近两日一直竭力“自证清白”。他当地时间17日表示：“(包庇)是不存在的，我只想查证究竟发生了什么。也许这周末真相就会大白。”特朗普称，他已要求土方提供可以证明哈苏吉遇害的关键录音和视频，并透露自己18日将会见从沙特归国的国务卿蓬佩奥，听取此事的“完整汇报”。据称，蓬佩奥已警告沙特，要在72小时内完成对哈苏吉案的调查，否则就要承担后果。土耳其警方透露，他们正在寻找哈苏吉可能的埋葬地点。

一些西方媒体报道称，随着对哈苏吉失踪案的深入调查，越来越多的证据开始指向沙特政府高层。美国《华盛顿邮报》称，美国情报部门通过调查已基本确认沙特高层具备“让哈苏吉永远闭嘴”的动机，因为他对内幕了解太多，同时又是沙特本届政府的主要批评者之一。据称，美国多位高级官员私下已认定，“没有必要质疑土耳其的官方说法”，当前只是尚未找到关于“处决令”的可靠证据而已。现在唯一的疑点在于：究竟是高层直接下达命令，还是某个团体为取悦高层而自发行动。

在多国官员和分析人士看来，特朗普虽然说要“探寻真相”，但现阶段美国政府和沙特只是在寻找一套可以被双方共同接受的说辞，来对外解释哈苏吉的死因。美国《纽约时报》认为，这件事最终或将演变成涉事三国共同寻找“替罪羊”以转移舆论焦点，因为这种解决办法对于各方“最省事”。土耳其媒体甚至怀疑，沙特已开始新一轮“灭口行动”，原因是涉嫌杀害哈苏吉的15人之一、沙特皇家空军军官博斯塔尼日前死于一场“可疑车祸”。该报认为，沙特方面会“不遗余力清除证据”，下一个目标说不定就是沙特驻伊斯坦布尔领事奥塔比，因为他的声音出现在了土耳其方面所掌握的录音证据当中。不过也有部分中东媒体指出，事情尚不明朗，不应匆忙下结论对沙特予以指责。

美国主流媒体承认，沙特作为美国的长期盟友，对于美国的国家利益和国土安全意义重大。但也有观点认为，两国间的同盟关系应建立在坦承与问责之上。有前美国政府官员表示，即便两国在一些重要问题上存在深度合作，美国此次也不应轻易放过对沙特的追责。据称，美国国会已有不少议员开始倾向对哈苏吉的死因展开第三方独立调查。彭博社称，特朗普未来将面临一场“金钱与道义”的艰苦抉择。目前，美英法等国财长已宣布退出沙特投资峰会。

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