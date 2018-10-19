海地数万人反腐示威　暴力冲突致一死数十伤

海地首都太子港等地17日暴发反政府示威游行，升级成暴力冲突，至少一人死亡，几十人受伤。

海地前政府陷入腐败丑闻，涉嫌滥用“加勒比石油计划”资金，触发民愤。

【民众要追责】

当天是海地“国父”让·雅克·德萨利纳遇刺212周年纪念日。数以万计示威者上街，要求政府公开加勒比石油计划的资金去向。

加勒比石油计划2005年在时任委内瑞拉总统乌戈·查韦斯倡议下创立，以优惠价格和贸易条件，向海地等十多个加勒比地区国家提供石油。

“我们示威，以便能走出贫困，”示威者让—罗伯特·罗兰在太子港街头告诉美联社记者，“这个国家处于困境，政府一直偷我们的钱。”

海地参议院调查发现，前总统米歇尔·马尔泰利执政期间，至少14名时任政府官员涉嫌滥用合计38亿美元公共资金。

一群示威者在太子港街头游行时喊道：“把他们绑起来。”一些人手持标语，写着：“钱在哪里？”

【街头响枪声】

太子港当天多次响起枪声。示威者点燃轮胎、垃圾，充作路障。警察朝一些人投掷催泪弹，后者以石头回击。

市郊佩蒂翁维尔区多处商业设施可见防暴警察“站岗”。

警方告诉路透社记者，市区以及其他城市多次发生暴力事件，致使一名男子死亡，几十人受伤，包括10名警察。警方没有描述那名男子当时身处何种状况。

太子港齐尼思电台报道，那名男子在西南部沿海城市莱凯中弹身亡；北部海地角市一处政府机构遭纵火，一人腿部中弹。这一说法没有立即得到官方证实。

安全起见，海地多所学校从16日中午开始关闭，外国驻海地使馆敦促本国公民不要出门。一名警察当天在示威暴发前挪动路障，作业过程中手部遭子弹擦伤。

【总统诺清查】

海地总统若弗内尔·莫伊兹17日发表讲话，纪念国父德萨利纳，同时承诺查清加勒比石油计划资金去向并予以审理。

莫伊兹说：“只要窃取公款，无论是政府人员，还是反对派或普通民众，你必须接受司法审理。”

反对派领袖“泼冷水”，说莫伊兹与前总统马尔泰利关系密切；只要他掌权，审理不可能公平。一些示威者呼吁莫伊兹下台。

24岁的示威者热雷米·梅罗维尔说：“我们有权知道这笔钱的去向，因为它没有用于帮助发展这个国家。”

世界银行数据显示，海地1000万人口中将近60%生活在贫困线以下，是西半球最贫穷的国家。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)