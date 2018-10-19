普京开“金色俄罗斯”总统专车带塞西游F1赛道

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京17日开车载着埃及总统阿卜杜勒—法塔赫·塞西，体验位于索契的世界一级方程式赛车锦标赛(F1)赛道。

F1俄罗斯站赛事9月30日在索契落幕。今日俄罗斯电视台网站报道，普京17日在索契结束与塞西会谈后，来到F1赛车场。俄罗斯工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫在现场展示3款“金色俄罗斯”总统专车。

普京选择其中一辆，坐入驾驶座，载着塞西沿赛道行驶。报道说，“金色俄罗斯”总统专车今年5月在普京连任总统就职典礼上首次亮相。普京先前曾向多名外国领导人展示“金色俄罗斯”，但从来没有试驾。

当天早些时候会谈结束后，普京与塞西签署两国全面合作与战略伙伴关系协议。两国外交部长在总统见证下签署战略政治磋商备忘录。

普京说，他与塞西讨论了两国国防工业和军事合作；俄罗斯与埃及将继续共同寻求政治解决利比亚问题；两国呼吁联合国秘书长叙利亚问题特使斯塔凡·德米斯图拉加快组建叙利亚宪法委员会。

在经贸合作领域，两国计划为设在埃及苏伊士运河地区的俄罗斯工业园区吸引大约70亿美元投资。

法新社报道，塞西称赞当天与普京签署的战略协议开启两国合作“新篇章”。普京说，两国同意全面恢复定期航班。

今年4月，俄埃恢复因2015年10月俄方客机遭恐怖袭击而暂停的莫斯科至开罗直航航班；但先前颇受俄罗斯民众欢迎、飞往埃及红海海滨城市胡尔加达和沙姆沙伊赫的包机航线尚未恢复。普京说，两国“将努力在不久的将来重新启动包机航线”。（海洋）【新华社微特稿】

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