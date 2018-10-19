美国2017年温室气体排放量同比下降2.7%

美国环境保护局17日说，美国2017年温室气体排放量与2016年相比下降2.7%。

环保局当天在首都华盛顿发布的减排数据显示，大型发电站2017年排放量较2016年下降4.5%，与2011年相比，减排19.7%。

环保局代理局长安德鲁·惠勒说，一方面能源产量剧增，另一方面，作为主要工业污染源的温室气体排放量减少；这主要归功于私营领域的技术突破，而非联邦政府行政指令。

路透社援引环保局数据报道，减排之所以有成效，是因为美国加速关停煤炭发电站。

美国去年发电量合计将近9000兆瓦的煤电设施停止运营或改用天然气发电。这类火电站今年年底前有望加速关停，全年“熄火”的煤电产量有望达到1.4万兆瓦。

美国本土天然气资源丰富。依照路透社的说法，燃烧天然气发电释放的二氧化碳远少于燃煤发电，与水电、风电等清洁能源一道形成价格优势，挤占煤电的市场份额。

路透社报道，多个产煤和煤电大州是唐纳德·特朗普2016年当选总统的“基本盘”，但他进驻白宫后没有持续补贴煤电产业。（赵曼君）【新华社微特稿】

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