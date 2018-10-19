土调查人员搜查沙特领事官邸 美媒报道卡舒吉遭肢解

继前一天没能进入沙特阿拉伯驻土耳其伊斯坦布尔市领事官邸后，土耳其调查人员17日进入官邸搜查，以调查沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉“失踪”一事。

【搜查推迟】

土耳其方面原定16日搜查沙特领事官邸和领事馆车辆。美联社报道，土方调查人员16日晚在官邸周边设置路障，但没能实现搜查。

沙特领事16日返回沙特首都利雅得。土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢17日早些时候说，由于领事亲属在官邸，沙特方面不希望16日开展搜查。

路透社以参加行动的土方官员为消息源报道，搜查16日取消源于沙特方面没能参与行动。

17日，土方人员再次来到领事官邸，包括警察、检察官和法医在内的十几名调查人员进入领事官邸。

沙特一支11人调查小组当天早些时候抵达沙特领事馆，参与联合搜查。

就沙特领事回国，土耳其方面说，他没有遭驱逐，而是自行离开土耳其。

为调查卡舒吉“失踪”，土方调查人员15日进入卡舒吉“失踪”前最后现身地点、即沙特驻伊斯坦布尔领事馆，作历时9个多小时搜查，带走一些样本。

卡舒吉现年59岁，为美国《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，近年来异议沙特内外政策。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉本月2日进入位于伊斯坦布尔的沙特领事馆办理结婚手续，“再也没有出来”。

【呼吁耐心】

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢17日呼吁对事件调查保持耐心。

他告诉土耳其阿纳多卢通讯社记者，所有人应该等待调查结果，土方将作透明调查，并与其他国家分享结果。

德国外交部长海科·马斯先前打算访问沙特。他17日说，访问推迟，直至卡舒吉“失踪”一事查清。

美联社以土耳其官员为消息源报道，卡舒吉遭杀害及肢解。土耳其《曙光报》17日报道，这家媒体获取一段录音，显示卡舒吉死前曾遭虐待。

美国国务卿迈克·蓬佩奥17日分别与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和外交部长恰武什奥卢会晤，讨论卡舒吉“失踪”一事。

美国国务院当天发表声明，说蓬佩奥表达美方对这一事件的关切并重申愿意协助调查。恰武什奥卢在与蓬佩奥会晤后说，对话“富有成果”，但没有披露细节。

联合国酷刑问题特别报告员尼尔斯·梅尔策说，如果沙特和土耳其无法对事件作可信和客观的调查，那么可能需要国际社会参与。（安晓萌）（新华社专特稿）

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