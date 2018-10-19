脸书调查数据泄露　扎克伯格遇“分权”压力

美国社交媒体企业脸书公司就近期3000万用户数据泄露事件的内部调查得出初步结论：“黑客”是一群“垃圾邮件制造者”而非某个国家政府，目的是牟取钱财而非政治利益。

脸书公司近来麻烦不断，部分股东呼吁让创始人马克·扎克伯格“分权”，只保留首席执行官职位，另立“独立董事长”制衡。

【无关政治】

美国《华尔街日报》17日报道，脸书内部调查发现，活跃于脸书网站和旗下图片分享平台Instagram的一伙“垃圾邮件制造者”以“数字营销企业”面目出现，借发布诈骗广告，往用户账号植入一种能够在脸书“好友”之间自动传播的黑客程序，得以窃取大约3000万用户的账户“访问令牌”，浏览其中2900万用户的个人姓名、联系方式、行踪记录等隐私信息。

不愿公开姓名的人士告诉《华尔街日报》记者，脸书9月底通报这起数据泄露事件前，安全团队对那伙人针对社交媒体的“网络攻击”有所察觉。内部调查小组认定，这些黑客以个人牟取钱财为目的，没有受某个国家政府支持。

脸书公司分管产品的副总裁盖伊·罗森本月12日说，脸书内部不认为这次数据泄露事件关联11月美国国会中期选举。

媒体今年3月曝光，英国剑桥分析公司借用“性格测试”程序收集全球数千万脸书用户隐私数据，试图在2016年美国总统选举、英国脱离欧洲联盟公民投票等政治事件中操控选民意向。扎克伯格因而受到欧洲和美国立法机构盘问。

脸书证实，就最新数据泄露事件，它在“自查”的同时配合美国联邦调查局调查，向美国国土安全部、国会和爱尔兰数据保护委员会通报内部调查进展。脸书公司欧洲总部设在爱尔兰。

【敦促“分权”】

同一天，持有脸书股份的四家公共投资基金代表呼吁，改变扎克伯格一人兼任公司董事长和首席执行官的局面，扎克伯格留任首席执行官，另设“独立董事长”，以提升这家全球最大社交媒体企业的管理水平和效率。

伊利诺伊州、罗得岛州、宾夕法尼亚州和纽约市政府公共养老基金负责人发表声明，响应另一股东先前提出的“分权”提议。

特里利厄姆资产管理公司今年6月说，脸书接连曝出泄露数千万用户隐私数据、牵涉“外国势力干预美国选举”、纵容“煽动暴力”言论蔓延以致引发缅甸国内冲突等丑闻，显示这家企业需要“独立监管”。

这一脸书股东17日发布声明，援引纽约市审计长斯科特·斯特林格的话说：“脸书公司在我们的社会和经济中扮演举足轻重的角色。无论社会责任还是财务责任方面，它都有义务保持管理透明。所以，我们要求企业董事会保持独立性和有效问责制度。”

同一份声明中，伊利诺伊州财政部长迈克尔·弗雷里希斯说：“我们需要见到董事会对马克·扎克伯格拥有更高的问责权力，以便恢复投资者信心，保护股东权益。”

扎克伯克持有脸书大约17%股份。由于企业采用双层股权结构，扎克伯克所持股份表决权重大于普通股东，处于实际控股地位，掌握企业运营管理决策权，董事会其他成员难以约束。

【抵制压力？】

特里利厄姆资产管理公司是一家强调投资对象“社会责任”的投资基金，2017年首度提议脸书设立独立董事长一职。它说，剔除脸书13名高级管理人员和董事会成员股份，提议当时获得股份合计51%的其他股东投票支持。这家基金准备在明年5月股东年会期间再次提出建议。

特里利厄姆高级副总裁乔纳斯·克朗说，脸书增长进入新阶段，“迫切需要独立的董事会领导机制，以便提供强有力的指导，执行有效的问责制度”。

这家投资机构说，在谷歌、苹果、甲骨文、推特等美国加利福尼亚州硅谷知名技术企业和美国众多上市企业，首席执行官和董事长由不同人出任。

脸书公司没有就特里利厄姆的最新声明作出回应，只是说，脸书现在有一名代表股东权益的独立高级主管。

脸书去年向监管机构递交的报告中就这一提议作回应：“我们认为，要求董事长身份独立不会带来更好的方向指引和业绩表现，反而可能导致董事会和管理层运行和相互关系的不确定性，导致混乱和低效率。”（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)