中餐，敢闯敢试走天下

2017年，喜茶风靡一时。图为顾客在北京三里屯一家喜茶餐厅排队购买喜茶。

5月25日，第五届北京大兴西瓜创意美食大赛开幕，图为厨师制作的精美菜品。郭俊锋摄（人民视觉）

6月27日，食客们在位于美国纽约的“倾城”中餐厅享用晚餐。林比邻摄（新华社发）

高颜值的菜品、有情调的环境、新鲜的用餐体验，如今，许多餐厅大胆创意，推出系列新中餐品牌。各类新派中餐创意十足、亮点频现。它们或推出创意菜品，或创新经营模式，或融合中西方烹饪技巧，形成了一批新兴中餐品牌。

中餐要如何创新发展？中餐企业如何拓展经营？中餐如何走向海外？本报记者采访了业内专家和企业，探讨“中餐”发展之道。

坚持传统还是求新求变

爆浆蛋糕、肉松小贝、泡面小食堂……这些网红美食吸引了大批年轻人排队购买，也带火了不少餐厅。如今，网红餐厅已站在餐饮业的风口之上，几乎每隔一段时间都会有新的网红餐厅诞生，它们或新或奇，让消费者“魂牵梦萦”。

虽是“一炮走红”，但许多网红餐厅很快便消失在我们的视野中——

“黄太吉”，一家定位为打造新式中国快餐的餐饮公司，4年时间多次融资，估值高达12亿元，被称为“互联网餐饮鼻祖”。然而，终因难吃、高价被消费者诟病，现已经关闭半数门店；

“雕爷牛腩”，曾玩转互联网营销，天价配方、明星造势、资源嫁接，一度让传统餐饮业感到危机，但当前期营销热度退散，也难逃“难吃”“价格贵”的诟病；

曾经需要排队长达两三个小时的“网红”喜茶，现在长队已经“消失”，再无曾经“盛况”……

这也侧面反映出中国餐饮行业的特点：门槛较低、换手率较高、竞争激烈。据中国烹饪协会会长姜俊贤介绍，总体来看，中国餐饮企业新店一年内的倒闭率在30%-50%，处在“小、散、粗”的水平，单体规模小、产业化集中度低、发展方式较为粗放。同时，中国餐饮行业增速基本保持在10%左右，发展潜力不可小觑，预计到2020年，餐饮行业市场规模将达到5万亿元左右，成为世界餐饮第一大国。

一面是高淘汰率，一面是巨大的增长空间，餐饮企业是要坚持传统经营，还是要求新求变？一些餐饮企业立足主业，创新经营模式，产生良好的效果——

吃火锅不再热火朝天、众声喧哗，而是“喝着奶茶吃火锅”，美味又休闲。2016年，呷哺呷哺推出高端餐饮品牌“湊湊”，创新推出“火锅+茶饮”的复合业态，广受市场关注。湊湊CEO张振纬对记者介绍，目前，其茶饮部分盈利可以消化掉店面经营的大部分成本，多业态经营让其更有竞争力。

呷哺呷哺从快餐转到休闲餐，一直在注重顾客体验。据张振纬介绍，湊湊的店面由国内知名设计师打造，仅桌子、餐具模型就打造了19套方案，从中挑选出2套采用，为的就是给顾客提供更舒适的用餐体验。

“我们既要承认、接受网红餐厅的创新精神，也要注意到，不管怎么创新，最终都要归结到产品的质量和服务。对餐饮行业而言，就是好吃、卫生。离开质量，只能昙花一现。网红餐厅能回归到产品质量上，就能成功。”姜俊贤说。

专注餐饮还是尝试拓展

今年3月，位于上海万象城的西贝“杂粮小铺”，换上了新的门头——“超级肉夹馍”。这是西贝推出的最新模式，不到20天就完成落地。

可以说，西贝是中国餐饮界最勇于尝试的企业。5年间，西贝4次改名，终成“西贝莜面村”。从“麦香村”到“杂粮小铺”，从“精品厨房”到“超级肉夹馍”，西贝从未停止对新形式的探索。“我们是一家一直不断折腾的企业。”内蒙古西贝餐饮集团有限公司副总裁楚学友直言道，西贝“还在青春期，没有定型”。

西贝的折腾始终没离开餐饮。不管是中式正餐还是连锁快餐，对西贝而言，“好吃”是核心战略。“不管做什么，我们都会回归餐厅的本质，把饭做好吃了，让顾客吃得满意。”楚学友说，地产、金融等行业，西贝都“不擅长，兴趣点也不在那里。”

如果说西贝是对餐饮的专注，那么像海底捞、呷哺呷哺，则开始了对产业链上下游的拓展。近年来，呷哺呷哺建设食品生产基地、成立食品公司闯入零售市场、创立定位中高端人群的湊湊火锅，在产业链上下游不断拓展。

在张振纬看来，在原有的基础上，整合资源，把产业链延伸拓展到自己最熟悉的领域，是对品牌和企业资源的延展。

不管是专注餐饮主业，还是在产业链上下游拓展，对依靠单品、爆款打天下的餐饮品牌，核心产品的供应链始终是决定公司成败的关键所在。而诸如海底捞、西贝、呷哺呷哺、真功夫、新辣道等这些知名餐饮公司，他们都是依靠强大的供应链来实现快速扩展和连锁经营的。比如，西贝通过3个配送中心，所有原材料由总部统一采购，既能降低经营风险，还能统一管理品质。

姜俊贤认为，餐饮的产业链是最长的。从最前端的农田、海边，到销售、物流、餐饮企业再加工，再到餐饮服务，需要精细的社会分工。餐饮产业链拓展过长，会增加企业管理难度和经营风险。餐饮业的发展需要通过社会分工，实现供应链的精准配合。

扎根本土还是放眼海外

在美国洛杉矶环球影城旁，一抬头看到大写的中文餐厅招牌“眉州东坡”；在加拿大温哥华，可以吃到“当地特色品牌”小肥羊火锅……中餐正以意想不到的速度向海外市场扩张，在安抚海外游子思乡之情的同时，也向西方吃货们输出新的“食尚”。据调查，中餐是当今中国在世界上最具代表性的文化要素。网络上，“中国菜能有多好吃”是大家热衷探讨的热门问题之一。

那么，中餐厅在海外发展情况如何？是否如网络上的中国美食那般火爆？

姜俊贤表示，世界对中餐的欢迎程度很高，几乎哪儿有中国人哪儿就有中餐厅，但是中餐厅水平不高，多是海外华侨华人谋生的手段，少数中餐品牌在海外开店经营，但是也只处在“能够维持”的状态。

改革开放以来，中餐海外开店经历了多次热潮，从上世纪90年代，全聚德等中餐企业集中出海，到2000年后小肥羊、眉州东坡、海底捞等餐饮企业“海外淘金”，现如今，中餐企业不少选择和当地公司合作的形式，扩张已经更加谨慎。可以说，对中餐企业而言，走向海外并不是一件“高性价比”的事情——高投资成本、法律风险、陌生的市场环境、文化冲突、厨师外派困难，让许多中餐厅望而却步。这也是中国自身缺乏跨国大型餐饮品牌的原因之一。

然而不可否认的是，中餐在海外既有广阔的市场，也有较高的认知度。中餐到海外发展，依然是中餐企业发展的目标和方向。

“每一个国家、每一个地方的餐饮都有其生存之道，我们要从结构、模式、消费方式方面，适应当地的经营环境。”张振纬表示，未来几年，湊湊主要还是扩张，包括国内与国际化。如今已经做国外拓展的规划，海外拓展将会是其未来发展的重点方向。

中餐延绵数千年，形成传统“八大菜系”，各具特色。不管时代如何变迁，不管是在国内还是海外，中餐的发展要靠坚守“色香味意形”，更要靠创新注入新活力。

(责编：冯人綦、曹昆)