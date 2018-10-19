中国成最大外国直接投资流入国

联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前发布的报告显示，今年上半年中国吸收的外国直接投资逆势增长6%，总额超过700亿美元，成为全球最大的外国直接投资流入国。贸发会议投资和企业司司长詹晓宁认为，加大招商引资力度，进一步对外资开放国内市场，是中国吸引外资流入的主要原因。

尽管中国的劳动力、土地等生产成本出现攀升，但中国吸引的外资总量仍在不断增加。今年上半年，共有410亿美元外国直接投资宣布将为中国的新建项目注资，创下中国吸引绿地投资的新高。中国吸收外资量在高水平上稳定增长，这主要是因为此前中国政府采取切实措施致力于实现更好的投资区位分布，自贸试验区成为吸引外资的重要增长点，西部地区吸收外资增势不减，一系列深化改革、扩大开放政策和举措已初显成效，特别是促进投资便利化和加大服务业、金融业开放力度等，在吸引外国直接投资方面发挥了切实作用。这表明，在全球贸易关系紧张和多边主义面临威胁的情况下，外国投资者对中国经济发展前景仍充满信心，中国仍然是外国直接投资的良好目的地。

詹晓宁认为，从全球角度来看，此轮国际直接投资大幅下降，政策驱动因素远大于经济周期性因素。贸发会议发布的报告显示，受美国税收政策影响，2018年上半年全球外国直接投资总额约为4700亿美元，相较去年同期骤降41%。

从外国直接投资流动的区域看，欧洲和北美地区成为外资流入降幅最大地区。尽管美国税改曾被认为可能会对跨国公司对美投资产生潜在的刺激效应，但今年上半年流入美国的外国直接投资却下滑了73%，吸引外资总量降至全球第三位。美国跨国公司海外分支在税改后将留存收益大量汇回美国，致使美国今年上半年对欧洲投资存量锐减，导致流入欧洲的外国直接投资减少了1360亿美元，缩水93%，并使得爱尔兰、瑞士等成为外资净流出国。未来，贸易冲突、地缘政治风险等仍可能给全球投资表现带来诸多不确定性。

（本报巴黎10月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月19日 02 版）

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