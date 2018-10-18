“在中国发展，我们充满信心”（见证·中国机遇）

在位于湖南省娄底经济开发区的华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（VAMA）工厂成品库里，行车正在进行钢卷吊装操作。

华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司供图

VAMA首席营销官泽尔根（右一）在给参访人员介绍新型车身钢材解决方案。

华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司供图

◎牵手中国伙伴，看好中国汽车市场广阔前景。

◎引进最先进技术实现节能降耗，为中国供给侧结构性改革贡献力量。

◎中国不断深化改革开放，为安赛乐米塔尔集团发展创造良机。

总部位于卢森堡的安赛乐米塔尔集团，是全球产量最大的钢铁制造企业，同中国结缘很深。

2001年，安赛乐集团由西班牙塞雷利、卢森堡阿贝德和法国优基诺三家欧洲钢铁厂宣布合并。2006年，安赛乐集团与荷兰钢铁企业米塔尔集团合并为安赛乐米塔尔集团。早在合并前，安赛乐集团和米塔尔集团就都非常看好中国市场，安赛乐集团旗下子公司曾于上世纪80年代就进入了中国市场。2001年，米塔尔集团设立驻华代表处。2005年10月，米塔尔集团与湖南华菱钢铁集团建立了战略合作伙伴关系。

最初，安赛乐米塔尔集团只是以参股形式进入中国市场。随着中国对外开放的不断深入，2014年，安赛乐米塔尔集团与湖南华菱钢铁集团合资成立的华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（VAMA）正式投入运营。

VAMA位于湖南省娄底经济开发区，有员工700余名，并在主要汽车产业集群派驻技术服务人员，为市场提供全系列的汽车钢材产品，包括汽车安全件、结构件、外覆盖件等，是安赛乐米塔尔集团在中国最大的生产基地。安赛乐米塔尔中国及印度区总经理桑杰·夏尔玛对本报记者表示：“在中国发展，我们充满信心！”

“中国广阔的汽车市场前景吸引了我们”

记者进入VAMA厂区，要先接受安全培训，佩戴安全帽、穿着保障服。去往厂房路上，安全指示牌随处可见。员工只能在人行道上步行，如果在机动车道行走将被处罚。在这里，安全管理渗透到了每一个细节。

进入厂房，钢铁酸轧、镀锌、连退生产线几个生产车间只能看到少数几个工作人员，已实现高度自动化生产。VAMA产品工程师钟真自豪地说，VAMA采用最先进的生产技术、全球领先的连退镀铝混合机组及安赛乐米塔尔特定的强大酸洗冷轧联合机组，生产各类汽车用钢产品，包括抗拉强度1200兆帕以上的超高强钢。

随着中国经济的快速发展，中国汽车产销量实现了高速增长，自2009年以来一直保持世界第一，发展速度举世瞩目。夏尔玛对本报记者说：“中国广阔的汽车市场前景吸引了我们。安赛乐米塔尔集团重点选择钢铁产业链的下游深加工汽车板项目进入中国市场，VAMA是具有重要意义的投资项目。”

VAMA首席执行官费尔南德对本报记者表示，得益于安赛乐米塔尔的专利授权与技术支持，2015年底，VAMA的产品填补了中国国内高端汽车板市场空缺，逐步实现进口替代。2016年底，VAMA开发出包括先进高强钢、汽车外板在内的全系列汽车用钢产品，成为国内领先的高端汽车用钢生产企业，目前已通过国内大多数主流汽车主机厂及一级零部件供应商的多项钢种牌号认证，具备向客户供应高端汽车板产品的生产保障能力。依托中国的广大市场，VAMA发展势头良好，正打算进一步扩大产能。

夏尔玛介绍，湖南省有良好的现代基础设施和成熟的配套设施，又出台了多项重要的扶持政策，为外商投资创造了良好环境。费尔南德说，一般情况下，钢厂建设周期需要三年，VAMA项目从全面启动到正式投产只用了两年时间，这在其他国家是完全做不到的。

“中国钢铁行业的供给侧结构性改革帮助世界钢铁行业健康发展”

去产能是钢铁行业结构调整、转型升级的必由之路。费尔南德表示：“中国钢铁行业的供给侧结构性改革帮助世界钢铁行业健康发展。”

当前，中国汽车行业对汽车制造商提出了更加严格的安全和环保监管要求。中国提出的打赢蓝天保卫战的决策部署，要求汽车制造商开发包括新能源汽车在内的新的交通解决方案。

据了解，安赛乐米塔尔集团去年投入2.7亿美元进行研发，其中近1/3用于汽车用钢领域。费尔南德向本报记者介绍说，中国在汽车防碰撞性能要求方面越来越接近欧洲和北美的相关标准，意味着对高质量的高强钢需求不断增加。费尔南德说，高强钢正是安赛乐米塔尔集团的特色产品，集团采用先进的技术实现更安全、更节约成本、更轻量化的车身用钢解决方案，并生产表面等级更高的汽车外板，从而满足中国市场对强度更高的汽车轻量化材料日益增长的需求。

作为传统重工业，钢铁工业给人的印象是资源能源消耗型产业。而事实上，在钢铁生产中采用清洁生产工艺和可持续发展的环保技术，就能使钢铁工业成为环境友好的产业。费尔南德表示，VAMA通过汽车用钢轻量化来减少车重，帮助汽车制造商降低汽车造成的环境负担。温室气体减排责无旁贷，在生产过程中，VAMA引进安赛乐米塔尔集团最先进的技术发展循环经济实现节能降耗，为绿色中国贡献自己的力量。

“中国的快速发展具有深远的全球意义”

随着对外开放的不断深入，中国已经成为世界上吸引外商直接投资最多的地区之一。仅2017年，中国就吸引了1310亿美元的外国直接投资。

自进入中国市场以来，安赛乐米塔尔集团见证了中国不断深化改革开放，吸引外资、技术和知识，加速经济增长。中国已放开外资对钢铁企业的控股限制及股比要求。如今，外国企业在中国设立全资钢铁公司成为可能。中国对资本流动的改革促使外商资本加速流入中国。夏尔玛告诉本报记者，对安赛乐米塔尔集团而言，中国的改革开放为集团发展创造了良机，助力集团深化与中国汽车制造商的合作。

随着一系列深化改革开放措施的推出，越来越多的外国员工能够在中国各个行业参与工作。以VAMA为例，在项目建设阶段，就有来自美国、加拿大、巴西、法国、德国、比利时、印度等20多个国家和地区的百余名外籍高管和员工参与其中。夏尔玛说，中国改革开放为安赛乐米塔尔集团与中国汽车制造商的合作创造了良机，“中国的快速发展具有深远的全球意义”。

费尔南德告诉本报记者：“中国的发展将越来越好。现在我4岁半的小女儿正在学习中文，我的妻子也愿意跟我留在中国。中国人勤劳乐观的精神深深地感染了我。虽然来才三四年，但我已经爱上了中国。”

《 人民日报 》（ 2018年10月18日 22 版）

(责编：冯人綦、刘洁妍)