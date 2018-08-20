欧盟青年音乐节青岛落幕 近500人交响乐团演奏“红旗颂”

15个国家近500名音乐家，以恢弘的气势奏响《红旗颂》。（记者 钟欣 摄）

15个国家500名音乐家，以恢弘的气势奏响《红旗颂》。这个壮观的场景日前出现在青岛，欧盟青年音乐节也随着“红旗颂”的旋律缓缓落幕。与此同时，欧盟青年音乐节在法国、在加拿大的音乐会现场，“红旗颂”的旋律也一次次响起。

北京爱乐者参与主办的2018欧盟青年音乐节，在连续9天的时间里，由来自世界各地的500名青年演奏家，以快闪表演、专场音乐会和联合演出等方式，呈现了十五场不同风格、不同色彩的视听盛宴，将青岛这座海滨城市打造成一个名副其实的“音乐之岛”。

按照欧盟青年音乐节的传统，闭幕式音乐会采用“多国联合乐团”的形式呈现，上下半场分为各自拥有200多演奏家的A团和B团相继出场，最后，两支乐团汇合成一支近500人的庞大乐团震撼发声。指挥台上，参加此次音乐节的挪威指挥家谢尔·塞姆、法国指挥家克劳德·布朗黛尔、爱沙尼亚“网红”指挥家李沃·卓吉、中国指挥家刘峥等10位指挥家以“接力”方式，相继登台挥棒乐团演奏了《庄严进行曲》《深海之鼓》《天堂与地狱》《爱沙尼亚舞曲》《奥德赛》序曲等极具异域风情的交响乐作品。

欧盟青年音乐节(中国)主席、指挥家刘峥。 （记者 钟欣 摄）

当A团和B团合二为一，近500人组成一支庞大的交响乐团同台演出堪称盛况空前。欧盟青年音乐节(中国)主席刘峥在满场欢呼和尖叫声中走上指挥台，如同统帅千军万马的将军一般，气定神闲地指挥这庞大的联合乐团激情奏响一曲《红旗颂》。一曲结束，全场掌声雷动，欢呼声四起。

紧接着，刘峥再次登台指挥联合乐团完成了音乐节的“谢幕曲”——欧盟青年音乐节会歌，500位音乐家共同奏响了这曲感人的友谊之歌。刘峥说：“在这个汇集了不同国家、不同种族、不同语言和文化的音乐盛事中，每一位青年音乐家都有机会站在文化的交汇点，感受多元文化的碰撞与融合。而古典音乐的传承和创新在这个平台上迸发出的火花，让我更加坚信，古典音乐的未来在青年，也在中国。”

法国澳伯尔乐团首席吉约姆·巴赫利告诉记者：“尽管我是第一次演奏这首作品，但是我在音乐中可以无障碍的感受到一种浓烈的情感和色彩，旋律非常优美，非常的富有诗意。”

据悉，今年的欧盟青年音乐节依次在法国、加拿大和中国举行。北京爱乐者青少年交响乐团代表中国参加了在法国总部的盛会，分别在巴黎、蓬斯和容扎克三地举办了4个专场音乐会，每一场的必演曲目就是《红旗颂》。在加拿大魁北克的欧盟青年音乐节分会场，由法国、英国、巴西、加拿大和中国等多国音乐家组成近百人的大编制交响乐团，同样气势磅礴地演绎了这首《红旗颂》。

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)