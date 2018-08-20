韩国离散亲属赴朝参加团聚活动

参加韩朝离散家属团聚活动的８９名韩方人员８月２０日上午从韩国东北部海边小城束草出发，前往朝鲜金刚山与他们的朝方亲人会面。

８时３０分左右，由大巴车、医务车和食品车等组成的车队从束草一家酒店出发，大巴上的韩方离散家属与路旁市民相互挥手致意。按照韩国统一部发布的信息，韩方人员预计当天１２时３０分左右抵达金刚山，团聚活动计划从１５时开始。

韩朝商定２０日起在金刚山分两轮举行离散家属团聚活动。２０日至２２日，８９名韩方人员将与他们在朝鲜的亲人重逢。２４日至２６日，８３名朝方人员将与他们在韩国的亲人团聚。

在每轮三天团聚时间内，离散家属将参加集体见面、欢迎晚宴、单独见面、客房午餐、团体见面、告别见面和共同午餐等多场活动。每个家庭会面总计约１１个小时，其中包括两三个小时的单独会面环节。

根据韩国统一部的信息，参加这次团聚活动的韩方人员多为七旬或八旬老人，年龄最长者已有１０１岁，他们将与自己在朝方生活的子女、兄弟姐妹或侄辈晚辈会面。

１９５３年朝鲜战争停战后，朝鲜半岛一直处于分裂状态。战争和对立导致韩朝大量家庭骨肉分离，亲人南北相隔。韩国统一部数据显示，截至５月末，韩国有超过１３．２万人注册为离散家属，其中超过７．５万人已经离世。健在者中有九成超过７０岁，五分之一的人已年逾九旬。

在此次活动之前，韩朝从２０００年８月至２０１５年１０月先后举行了２０次离散家属团聚活动。这一活动也成为朝鲜半岛南北关系的“晴雨表”。（记者 耿学鹏 田明）

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