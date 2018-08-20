阔别65年的重逢 朝韩离散家属今起团聚

人民网首尔8月20日电（夏雪） 8月20日起，韩朝将举行为期一周的离散家属团聚活动，这是时隔2年多双方再度启动这一活动，失散至少65年的韩朝亲人将在朝鲜金刚山重逢。

韩朝从20日起分两轮举行离散家属团聚活动，参加第一轮活动的韩方离散家属89人当日上午8时35分许从江原道束草市乘坐大巴启程前往朝鲜金刚山。韩朝离散家属将于下午3时在金刚山酒店参加集体团聚活动。尽管每个家庭失散时间不同，但若以1953年7月27日停战协定签订为准，这将是他们时隔65年再次重逢。

启程参加团聚活动的韩方离散家属 图片来源：离散家属团聚活动共同采访团

参加本次活动的离散家属，父母和子女见面只有7对，大部分是与堂亲、表亲或侄辈亲属见面。其中，韩方最高龄参与者——101岁的白圣圭(音)激动地表示，“我之前申请了很多次，但一直未能通过，这次终于成功了。这大概是我人生最后一次机会了”。据了解，他将在本次活动中见到自己的儿媳和孙女。

首轮离散家属团聚活动为期三天，韩朝亲人将会面6次，共11个小时。活动第二天的21日，双方将进行2个小时的单独会面，之后在客房内共享1小时的温馨午餐。22日在进行告别见面和集体午餐之后，韩方离散家属将启程返回韩国。24日至26日，参加第二轮团聚的83名韩方离散家属将以同样的流程与朝方亲人见面。

启程参加团聚活动的韩方离散家属 图片来源：离散家属团聚活动共同采访团

此次是韩朝自2015年10月之后,时隔2年多再次举行离散家属团聚活动。在此之前双方共举行20次团聚活动和7次视频团聚活动，韩方4677个家庭的23519人得以与朝方亲人会面。

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