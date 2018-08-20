悉尼地毯商的丝路情缘

埃奇克利夫是澳大利亚悉尼市东部一个历史悠久的街区。街角的一栋三层小楼就是地毯商鲍勃·卡瑞的店铺。这也是澳大利亚最早销售传统波斯地毯的店铺之一。

从２０世纪５０年代至今，卡瑞家族的地毯生意已传承三代。一缕缕真丝，一绺绺羊毛，“编织”起卡瑞家族在澳大利亚的兴旺发展，也将他们与丝绸之路紧紧联系在一起。

鲍勃的父亲杰卡斯１９５１年从伊朗来到澳大利亚，第二年开始从事地毯生意。虽然他很有商业头脑，但甫抵澳大利亚，人生地不熟，生意起步维艰。

“当时，澳大利亚人对上等的波斯地毯并不了解，很多人的经济条件也无法负担昂贵的地毯，所以我父亲刚开始只能为一些大的零售商做供货商，连自己的店铺都没有。最困难的时候，他甚至一个月都卖不出一张地毯。”鲍勃说。

不过，杰卡斯并没有放弃，他抓住一切机会推介自己的地毯。渐渐地，客户越来越多。吸引他们的不仅是手工地毯精湛的工艺和舒适的质感，更是其浓重的历史和文化色彩。

“传统地毯匠人很善于从自己的日常生活、宗教信仰和自然环境中获取灵感。有时，你会在一张地毯上看到不同文化的典型符号完美地融合在一起，比如中国的云纹、中亚游牧民族的羊角纹等。地毯推动了丝绸之路贸易的发展，也受益于贸易所带来的文化融合。”鲍勃说。

卡瑞家族收藏了不少从中国、阿富汗、伊朗、土耳其、阿塞拜疆等地搜集来的古董地毯，其中的一些精品如今就悬挂在地毯店的展厅里。每当有顾客来，鲍勃总会兴致勃勃地给客人讲述这些镇店之宝背后的故事。

“我父亲常说，传统波斯地毯不仅仅是艺术品，也是‘编织的历史’，不同文化背景、不同民族人们的故事都浓缩在里面。”鲍勃说。

从２０世纪８０年代早期开始，鲍勃和父亲开始和中国做生意，因为产自中国的丝线是制作传统波斯地毯的重要原料。

传统波斯地毯多以羊毛或丝绸为原料，由经验丰富的匠人手工织就。特别是真丝地毯，手感顺滑、颜色饱满，需要上等的原料和高超的技艺。鲍勃店里收藏的一张纯真丝挂毯，每６.５平方厘米就需要织１０００针左右。一块不足两平方米的纯真丝挂毯，一名资深匠人要花上约一年半的时间才能完成。

“中国的丝线品质最好，中国悠久的养蚕史和高超的染色技艺造就了高品质的丝线。很多顶尖的地毯编织匠人都坚持用最纯正的中国丝线。”鲍勃说。

一束束丝线从中国出发，在伊朗手工匠人的编织下成为精美的地毯，再通过鲍勃的经销网络销往世界各地。从澳大利亚到日本，从伦敦到纽约，曾为古丝绸之路带来活力的贸易与合作，也为卡瑞家族的生意带来了机会和繁荣。

如今，鲍勃的两个儿子也开始参与家族生意。他们在澳大利亚多个城市都设有店铺和仓库，雇用了约１００名员工。为适应客户的新需求，鲍勃不断拓展业务范围。除了传统的波斯地毯，他开始设计制作具有现代风格的地毯和私人订制地毯。中国提出的“一带一路”倡议也让他看到了更多的合作机会，地毯原材料的运输将随着沿线国家基础设施的改善变得更为便利。

“丝绸之路是一条不可磨灭的经济合作、文化交融之路，这样的合作交融还将继续发展下去。”鲍勃说。（记者 郝亚琳）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)