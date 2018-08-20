中企为埃塞俄比亚建设第一座垃圾发电厂完工

由中国企业修建的埃塞俄比亚第一座垃圾发电厂１９日正式完工，埃塞俄比亚总统穆拉图和中国驻埃塞俄比亚大使谈践出席了完工仪式。

位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的雷皮垃圾发电厂由中国电力工程有限公司承建，是埃塞俄比亚第一座垃圾发电厂，使用中国标准和设备，日城市垃圾处理量可达１４００吨，年发电量１８５吉瓦时。

据中国电力工程有限公司总裁张燕飞介绍，该垃圾发电厂建成投产后不仅可解决垃圾处理问题，而且能够变废为宝，将垃圾转化为电能，为亚的斯亚贝巴提供稳定可靠的电力供应。

穆拉图表示，这是一个重要的垃圾处理、回收和环境保护项目，埃塞俄比亚政府希望这一项目的启用能够将日益增加的城市垃圾转变为经济福利。

中国驻埃塞俄比亚大使谈践表示，９月初中非合作论坛北京峰会即将召开，可持续发展和环境保护将会是中非合作的重要方面，中国将支持非洲的绿色、低碳和可持续发展。（记者 王守宝）

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