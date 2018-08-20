埃及公布亚历山大古代武士石棺考古研究结果

埃及文物部门８月１９日公布亚历山大古代武士石棺的考古研究结果。

考古人员７月１９日在埃及北部地中海沿岸城市亚历山大发现一口２０００年前的石棺，内有三具古代武士遗骸，石棺出土时装满红色液体。

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里在声明中说，经过考古人员的努力，已成功鉴别出遗骸的性别和年龄。

据下埃及文物部门负责人纳迪亚·柯德尔介绍，三具遗骸性别为两男一女，女性下葬时年龄在２０到２５岁之间，两名男性下葬时年龄分别在３０到３５岁和４０到４５岁之间。年龄稍长的男性遗骸头部有一小孔，据信是接受头部穿孔术的结果。在埃及古代，在头部穿孔被认为能治疗头部疾病。

根据遗骸在棺内的摆放方式，考古人员认为三具遗骸曾分两次下葬。棺内的红色液体可能是地下水浸入棺内，导致遗体腐烂后的结果。

埃及考古人员还将继续研究，以确定三具遗骸是否具有血缘关系以及生前患过何种疾病。（记者 李碧念）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)