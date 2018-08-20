美国15州近500人麦当劳就餐后患病 元凶疑为沙拉

美国食品药物监督管理局的一份声明证实，美国15个州共计476人在食用“麦当劳”的一款沙拉后被诊断患上肠道疾病——环孢子虫病，其中，21人需入院治疗，受感染者年龄在14-91岁不等，其中66%以上是女性。

美国CBS电视网报道称，早在5月，伊利诺伊州和爱荷华州已经出现疑似感染病例。尽管麦当劳在7月已经大范围下架沙拉并且更换了蔬菜供应商，但仍不断有受感染报告出现。近日，当局再次公布新增81例感染报告，累计病例已达476人。

美国食品药物监督管理局当地时间周五表示，正在与麦当劳合作对致病原因进行调查。当局警告，真实受感染者可能远远多于当前数字。

什么是环孢子虫病？

环孢子虫病是一种罕见的人和动物都可以得的寄生虫病，人或家畜只要食入极少量的环孢子虫卵囊就会被感染。一般认为，环孢子虫主要经水源或水果、蔬菜等食物传播，也可通过气溶胶（指固体或液体微粒稳定地悬浮于气体介质中形成的分散体系）传播。

环孢子虫病的潜伏期一般为2~11天，最短为12~24小时。绝大多数患者会出现典型的水样腹泻。平均每天腹泻6~7次，一般持续3天以上，还有低热、食欲下降、腹胀、腹痛、恶心、呕吐、乏力、肌痛、打寒战、消瘦等症状，严重的甚至会导致死亡。

吃被污染的沙拉容易患环孢子虫病

喝没有经过处理的水、牛奶，吃被环孢子虫卵囊污染的蔬菜、水果或其他食品，会患上环孢子虫病。目前已知的与环孢子虫病暴发有关的食物有：木莓、草莓、莴苣、罗勒等。如果用受污染的蔬菜或水果来制作沙拉，人食用后会患上环孢子虫病。

如何预防环孢子虫病？

由于环孢子虫病主要经食物和水传播，因此减少食物污染、环境污染非常重要，应加强食物源、水源的卫生监督和管理，避免环孢子虫的污染。

加强进口食物和水的检验检疫，避免随食品和水进口或经长途运输而传播环孢子虫。

日常生活中要养成良好的卫生习惯， 吃蔬菜、水果前，应该彻底清洗或去皮，饭前便后、食品加工、接触宠物和家畜后要洗手。（记者 王栋）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)