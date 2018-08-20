“一带一路”  中马合作重要平台（望海楼）

8月17日至21日，马来西亚总理马哈蒂尔对中国进行正式访问。这是其再次担任总理后首次访华，也是就任以来对东盟外国家的首次出访。中方精心安排访问行程。18日晚，马哈蒂尔结束在浙江省参访活动抵京，国务委员兼外长王毅亲赴机场迎接，以超常规的礼宾规格展示善意。

自马来西亚举行大选产生新政府以来，中马关系走向备受关注。面对此起彼伏的唱衰中马关系的“杂音”，马哈蒂尔在履新后就其“竞选言论”及时澄清，反复强调中马关系重要性，明确欢迎中马经贸合作。此次访华更传递出马方对华合作意愿，为中马关系发展注入新动能。

“一带一路”倡议有望成为中马合作重要平台。政策沟通是中马关系的有力支撑。马哈蒂尔曾对纳吉布执政时期与外方签署的大型基础设施项目提出质疑。此次访华有助于双方就相关问题进行沟通，增信释疑。马哈蒂尔在访华期间特意体验中国高铁。事实上，马哈蒂尔曾多次表示，中国的发展有助于马来西亚发展，中方“一带一路”倡议正在给沿线国家带来实实在在的利益。中方则将马来西亚视为“一带一路”重要支点国家。作为马哈蒂尔访华首站的浙江，正在以“一带一路”统领本省新一轮对外开放，全力打造“一带一路”重要枢纽。马哈蒂尔到访期间，可亲自感受“一带一路”带来的活力和发展潜力。

设施联通是马来西亚发展的重要基础。今年7月，笔者曾在马来西亚进行交流。位于东马的沙巴州期待成为区域运输重要枢纽。马方企业界重视港口建设对当地经济发展的带动作用，希望基础设施建设带来更多商机。

贸易畅通是中马合作的突出亮点。马哈蒂尔在杭州参观了阿里巴巴集团总部。在吉隆坡机场的书店里，介绍马哈蒂尔的书籍和介绍阿里巴巴的书籍一起放在非小说类畅销书的书架上。根据2016年数据，马来西亚中小型企业占全国企业总量的97.3%。阿里巴巴在马打造的“数字自贸区”便利中小企业利用网络经济，发展跨境电子商务，目标是让马电子商务交易量到2020年翻番，对其国内生产总值贡献达到2110亿林吉特（约合3284亿元人民币）。显然，电子贸易为马发展带来重要机遇。

资金融通是中马项目的可靠保障。中国已连续两年成为马制造业最大投资来源国，连续多年成为马来西亚工程施工承包的最主要合作方。马方与亚投行就加强基础设施开发领域合作凝聚共识。

民心相通是中马未来的动力源泉。笔者在马期间发现，不了解中国的民众更容易被歪曲舆论误导，部分媒体抹黑中国实是出于政治动机。促进相互正确认知，才能实现中马关系长远发展。

“一带一路”坚持共商共建共享原则，充分照顾双方合作的舒适度。马方有意参与，中方以诚相待。伴随马哈蒂尔访华，双方相向而行进一步推进，共同描绘“一带一路”框架下的合作蓝图。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)