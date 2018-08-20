奉化弥勒文化走进三大洲

8月22日，宁波奉化将送一尊中华弥勒到柬埔寨，这是作为去年4月7日，柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼参访中华第五大佛教名山——雪窦山的回访。

作为中华弥勒根本道场、弥勒文化的发源地——宁波奉化立足弥勒文化“包容、欢喜、慈悲、自在”的独特文化内涵，深化弥勒文化的国际化交流，使弥勒文化成为中华传统文化的重要符号之一。

布袋和尚是公认的中国化弥勒化身。奉化作为其出生、出家、得道、圆寂、归葬之地，千年来在佛教界享有地标性声誉。布袋和尚弘法的雪窦寺，曾名列宋“五代十刹”和明“天下禅宗十刹五院”。布袋弥勒及其信仰的产生和传播，是佛教中国化最为典型的范例之一。“男戴观音女带佛”，这个佛就是弥勒。弥勒“大肚能容天下事”，其“包容、欢喜”的文化形象已融入中国人的文化因子之中，成为中国优秀传统文化的组成部分，同时也是中国传统优秀文化中“尚和合”的代表。2011年，“布袋和尚传说”被列入“第三批国家级非物质文化遗产名录”。2015年，奉化获评“中国弥勒文化之乡”。

雪窦寺坐落于奉化雪窦山，历史上，雪窦寺是越南禅宗的祖庭之一，是中国佛教向东南亚传播的启发地之一，还是日本曹洞宗的根本祖庭。作为第五大佛教名山的雪窦山更是日本“画圣”雪舟成名前的“风水宝地”。

弥勒文化日益深入人心，雪窦山与亚洲、欧洲、美洲的50多个国家和地区开展了弥勒文化互访交流。2014年，雪窦山弥勒佛像首次“入驻”尼泊尔蓝毗尼中华寺；2015年2月至3月，雪窦寺僧人惟祥踏上“弥勒文化南极慈行”，沿途传播中华弥勒文化，并将一尊弥勒瓷佛像和部分佛教题材作品经由阿根廷送往南极大陆，弥勒作为“快乐的中国人”文化符号备受沿途国家民众的欢迎。这次出游，开创了中国佛教文化首次登陆南极的先例。

2016年10月，中韩日三国佛教交流大会开幕式在中国佛教五大名山雪窦山举行。三国代表团表示，将承前启后、继往开来，进一步增进三国佛教“黄金纽带”关系，为地区安定与和谐作贡献。

2017年11月，弥勒文化宣传片同时走进欧、美、亚三大洲的万余家中餐馆，掀起一场规模盛大的“文化盛宴”。

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)