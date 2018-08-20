中国驻英国大使馆提醒来英留学新生防范电信诈骗（留学贴士）

中国驻英国大使馆16日发布来英留学新生防范电信诈骗提醒。

根据提醒，近期，针对中国留学新生的电信诈骗案件逐渐增多。不法分子假冒驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司等名义进行诈骗，已有数名抵英不久的新生受骗，蒙受较大经济损失。主要诈骗形式如下：

一、假冒使领馆或快递公司名义通知领取信函/包裹。诈骗分子谎称当事人有重要信函、文件或包裹需要领取，要求当事人提供个人信息以核实身份，进而以信函、文件或包裹内物品表明当事人涉案为由，要求当事人配合调查或接受“保护”，转款至诈骗分子所持的“安全账户”。

二、假冒国内公检法机关或使领馆名义通知国内涉案。诈骗分子谎称当事人涉嫌洗钱、伪造证件或贩毒等罪行被通缉或者限制出入境，进而以配合国内公检法机关调查为由诱导当事人将资金转入所谓“安全账户”进行“资金清查”。

三、虚拟绑架。诈骗分子谎称当事人或其父母涉嫌严重犯罪，如不配合“调查”将被逮捕或通缉，并以“办案需要”为由要求当事人离开目前住址，入住宾馆，并切断手机、微信等通信渠道，诱骗当事人拍摄自己被捆绑、殴打、向家长哭诉要求解救等图片或视频，之后诈骗分子以此向家长骗取巨额“赎金”。

中国驻英国大使馆郑重提醒广大新生提高警惕，严防各类电信诈骗，避免造成财产损失。

第一，中国驻英使领馆不会以电话方式通知当事人领取包裹/信函或有涉及国内的案件需要处理，不会为当事人转接国内公检法机关电话号码进一步联系，更不会索要账户信息及密码、要求转账或汇款等。国内公检法机关不会使用社交软件和电话侦办保密案件。

第二，遇来电人要求“不要与家人朋友联系，以保证他们安全”，或接到陌生人电话通知“交通事故”“孩子被绑架”“亲人意外身亡”等信息时务必冷静，待通过其他渠道核实情况后再处理。即便紧急情况下使领馆电话通知当事人上述突发事件，也不会要求提供银行账户及转账等。

第三，不要轻信以任何名义索取姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及转账、汇款的要求。涉及汇款事宜务必认真判断、谨慎转账。

如接到疑似诈骗电话，建议挂断电话后拨打中国驻英使领馆24小时领保电话或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线请求将相关信息转使领馆核实。

如不幸上当受骗，应及时向英警方和国内公安机关报警，同时尽快联系本人账户开户行，要求采取止付、冻结等相应措施。受害人无法直接向国内公安机关报案的，可通过国内近亲属及时报案并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助（拨打110转反诈中心）。

英国报警、急救电话：999（非紧急情况报警拨打101）

外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)