亚运会首日中国队获七枚金牌

本报雅加达8月19日电 （记者马剑、王霞光、李硕）8月19日，第十八届亚运会正式开始了首日的比赛。中国队共获得7枚金牌、5枚银牌和4枚铜牌，暂列奖牌榜首位。

19日上午，亚运会武术套路项目男子长拳的比赛在雅加达会议中心举行。中国队选手孙培原力压群雄夺得冠军，为中国体育代表团收获首枚金牌，实现“开门红”，这也是本届亚运会的首金。值得一提的是，这是中国代表团连续五届亚运会拿下首金。

在当日进行的10米气手枪混合团体赛中，中国队组合吴嘉宇/纪晓晶获得冠军。杨皓然/赵若竹夺得10米气步枪混合团体赛银牌。女子佩剑决赛在两位中国队选手之间展开，最终钱佳睿战胜了队友邵雅琦，赢得金牌。

在当天开始的游泳比赛中，中国队收获颇丰。孙杨获得了男子200米自由泳的金牌，季新杰获得该项目的铜牌。在男子100米仰泳比赛中，徐嘉余夺冠。王简嘉禾和李冰洁分获1500米自由泳的冠亚军。在当晚其他项目中，柳雅欣夺得女子200米仰泳金牌，彭旭玮夺得该项目铜牌，史婧琳夺得女子100米蛙泳铜牌，李朱濠夺得男子200米蝶泳铜牌。在女子4×100米自由泳接力中，中国队获得银牌。

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 01 版）

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