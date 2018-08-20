意大利塌桥事故搜救工作结束 确认43人死亡

意大利１９日结束北部热那亚塌桥事故现场的搜救工作，最终确定死亡人数为４３人。

热那亚当地政府在当天的一份声明中说，１４日发生的塌桥事故造成４３人死亡。除意大利人外，其他遇难者分别来自阿尔巴尼亚、哥伦比亚、智利、法国、牙买加、罗马尼亚和秘鲁等国。

声明说，参加此次救援工作的包括消防人员、军警、志愿者、城市搜救队等，意大利北部五个大区对搜救工作提供了支援。接下来的重点是清理塌桥事故现场。

意大利政府１５日宣布在热那亚所在的利古里亚大区实施为期１２个月的紧急状态，以方便救援和重建工作。目前中央政府已向该大区拨款３０００多万欧元，用于在该地区设置替代性道路系统、安置因塌桥事故撤离的当地居民等。

本月１４日，热那亚的莫兰迪公路桥发生垮塌事故，当时有约３０辆机动车在桥上行驶。事故发生后，搜救工作持续进行，获救者中仍有８人在医院治疗。

莫兰迪公路桥建于上世纪６０年代，是连接Ａ１０公路与热那亚城西部的一座主要公路桥，桥长１１８２米、宽１８米，最高处距地面９０米。（记者 陈占杰）

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