灾情百年一遇！印度总理莫迪：已调遣军队参与救灾

印度南部喀拉拉邦近来遭遇百年一遇洪灾，十几天内，疏散超过200万人，至少186人死亡，财产损失估计数十亿美元。印度总理纳伦德拉·莫迪18日说，政府已调遣海陆空三军和海岸警卫队参与救灾。

莫迪说，军方已向灾区派出38架直升机和数十艘船舰，用于运输救灾物资和营救受困人员。地方官员说，数以万计民众依然困在房顶或避难点，等待救援。

莫迪先前坐飞机视察灾区，承诺联邦政府将向灾区派更多直升机、船只和救援设备。他还宣布拨款50亿卢比（约合7100万美元）用于赈灾，后续会追加拨款。

气象部门预报，喀拉拉邦18日有“红色警戒级别”降雨。本月8日以来的强降雨使河流和水库水位大涨，洪水泛滥。截至18日，已有186人死亡，2.6万处住宅被淹，4万公顷庄稼受灾。

喀拉拉邦首席部长皮纳拉伊·维贾扬估计，超过200万人被安置在救灾营。那里严重缺乏食物和饮用水。社交媒体上一些视频显示，一些灾民闯入商店哄抢食物。

灾民詹姆斯·穆拉卡特所在地区灾情较轻，但停水断电给生活造成极大不便。他告诉路透社记者：“这是我的第二部手机（第一部手机已经没电了）。为了省电，我不得不间歇性关掉移动数据。如果连这部也没电，我只好用笔记本电脑给手机充电；彻底没电后，我们将与外界失去联系。”（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：刘晶(实习生)、樊海旭)