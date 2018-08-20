印尼龙目岛附近海域发生7级地震

印度尼西亚西努沙登加拉省龙目岛附近海域１９日晚发生７．０级地震。目前尚无人员伤亡和财产损失报告。
据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于雅加达时间２１时５６分（北京时间２２时５６分），震中位于西努沙登加拉省东龙目县东北部海域，震源深度为１０公里。印尼地震监测部门未就本次地震发布海啸预警。
另据报道，美国地质勘探局测得本次地震震级为６．９级，震源深度为２０．３公里。
印尼抗灾署发言人苏托波当晚在社交媒体发文说，龙目岛附近多个地区有震感。巴厘岛震感强烈，岛上游客纷纷跑出建筑物。
苏托波说，地震发生后，震中附近持续发生多次较大余震。目前龙目岛的电力已经中断，通讯时断时续。
龙目岛北部１９日上午发生６．５级地震。印尼抗灾署说，截至１９日晚２１时，地震已经造成１人死亡、１人受伤，１００多栋房屋损坏。
印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。本月５日，龙目岛发生７．０级地震，已造成４３６人死亡。（郑世波）
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