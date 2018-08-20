展新机添装备 不惧美国制裁伊朗再秀肌肉

伊朗国防部长阿米尔·哈塔米18日说，伊朗将在下周展示一架新型国产战斗机。同一天，伊朗海军宣布在一艘战舰上首次成功安装一套国产防御武器系统。

【国防日展飞机】

法尔斯通讯社援引哈塔米的话报道，伊朗军方将在国防日那天展示这架新型战机。每年8月22日是伊朗的“国防产业日”。

哈塔米没有披露新战机的型号或其他细节。按照路透社的说法，伊朗上次公开新型国产战机是在2013年，战机型号为“卡希尔313”。

伊朗空军大概有几十架服役战机，多数由俄罗斯制造，另有一些1979年伊斯兰革命前伊朗从美国获得的老式战机。

哈塔米还说，伊朗要把导弹能力当作头等大事。他说：“导弹研发项目是我们的优先要务，我们在这一领域领先，但我们需要继续发展。”

伊朗伊斯兰共和国广播局先前报道，新一代弹道导弹“法塔赫·穆宾”已经通过测试，可以打击陆地和海上目标。暂不清楚“法塔赫·穆宾”的射程。美国战略与国际问题研究中心说，伊朗方面先前公开的几种导弹射程在200公里至300公里之间。

伊朗导弹项目招致美国及其中东盟友警惕。美国总统唐纳德·特朗普今年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，理由之一是因为他认定协议没有遏制伊朗研发导弹。

【战舰添新装备】

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗海军司令侯赛因·汉扎迪18日宣布，首次成功将一套国产防御武器系统安装到一艘战舰上。

汉扎迪说：“近程防御系统‘卡曼德’成功完成海岸和海上测试，已被安装到一艘战舰上，后续还有一艘战舰会安装这套系统。”

伊朗伊斯兰革命卫队本月5日证实，军方月初在波斯湾举行军事演习，目的是“维护国际航道安全”。

一些分析人士说，伊朗这次军演时间早于往年类似军演，而且规模更大；伊朗军演明显有意向美国传递信号，展示它有能力封锁霍尔木兹海峡。

伊斯兰革命卫队总司令贾法里上个月说，如果美国“封杀令”使伊朗无法出口原油，伊方将不惜封锁霍尔木兹海峡，“让其他地区国家也别想出口原油”。

沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国等中东产油国使用霍尔木兹海峡运输原油。全球大约三分之一的海运石油贸易依赖霍尔木兹海峡。

伊朗先前多次在波斯湾军演并发出警告，若国家安全受威胁，将封锁霍尔木兹海峡。伊朗上一次封锁霍尔木兹海峡是在上世纪80年代与伊拉克的两伊战争期间。

美国本月7日恢复对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁，定于11月5日重新启动对伊其他领域制裁，主要涉及能源和航运。美国国务院16日宣布设立“伊朗行动小组”，负责实施对伊施压的具体措施。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：刘晶(实习生)、樊海旭)