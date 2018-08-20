意大利为垮桥遇难者办国葬 遭部分遇难者家属抵制

意大利18日为14日公路桥垮塌事故部分遇难者举行国葬，总统、总理及多名政府高级官员参加。

【“穿心之痛”】

意大利政府把18日定为全国哀悼日。葬礼在事发地热那亚市一座会展中心举行。

官方确认的遇难者共38名。葬礼上摆放着19具棺材，其他遇难者亲属决定不参加国葬。

棺材上摆放着鲜花和遇难者照片，其中一具小棺材引人注目，里面躺着年仅9岁的男孩，在获确认的遇难者中年龄最小。

意大利总统塞尔焦·马塔雷拉、总理朱塞佩·孔特以及多名内阁成员出席国葬。

参与搜救的消防队员、警察和搜救队员入场时，现场爆发掌声。

在葬礼上主持宗教仪式的热那亚主教安杰洛·巴尼亚斯科说，垮桥悲剧“刺穿了热那亚的心脏，让人痛楚至深”。

【遇难者增】

热那亚市莫迪兰公路桥一段桥面14日突然垮塌，当时桥面上有数十辆汽车。

意大利广播电视公司报道，搜救人员18日在废墟中又发现4名遇难者的遗体，为一对夫妇以及他们9岁的女儿和一名男子。

遇难的一家三口所乘汽车被压在一块巨大的混凝土下。亲属说，他们住在意大利北部，当天开车前往海边，打算乘船去一座岛上度假。

意大利广播电视公司报道，当局相信，那名男子应该是最后一名遇难者，因为一名德国男子打电话报平安后，全部失踪人员的下落已获确认。

【家属之怒】

一些遇难者的亲属认定政府官员和大桥经营和维护方应对垮桥承担责任，因而抵制国葬，以示不满。

莫兰迪公路桥建于上世纪60年代，由意大利高速公路公司运营维护。

垮桥确切原因有待确定，调查人员正从设计缺陷和维护不当两方面着手。

垮桥事件发生后，意大利政府官员说，这家企业过分注重经济利益，忽视安全维护，因而可能会受到处罚。副总理兼经济发展、劳工与社会政策部长路易吉·迪马约说：“那些理应做好维护的人工作没有做到位。那座桥理应在悲剧发生前关闭。”

总统马塔雷拉在葬礼结束后告诉媒体记者，这次事故“不可容忍”，必须严厉问责。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：刘晶(实习生)、樊海旭)