献花跳舞画个心！普京为奥地利女外长庆祝婚礼

奥地利女外交部长卡琳·克奈斯尔18日举行婚礼，奥地利总理等本国政要参加，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京出席，带去哥萨克族歌手献歌，与她共舞。

克奈斯尔现年53岁，与企业家沃尔夫冈·迈林格成婚。婚礼在距离奥地利第二大城市格拉茨大约50公里的一家乡村旅馆举行。

奥地利0e24电视台网站报道，普京的专机当地时间中午在格拉茨机场降落，普京随后乘车前往婚礼现场。为等待普京，婚礼开始时间推迟。

这家媒体网站发布的视频显示，普京穿深色西装，步出汽车，向穿浅色裙装的克奈斯尔献上一束花并行贴面礼。

报道说，除了花，普京带去多名哥萨克艺人，为婚礼助兴。照片显示，婚礼上，普京和克奈斯尔面带微笑，在宾客围观下携手起舞。临走时，普京用红色签字笔在新人乘坐的婚车车身上画下一个心，写下祝福语句并签名，用德语向新人和宾客道别。

普京今年6月5日访问奥地利，克奈斯尔当时邀请他出席自己的婚礼。按照路透社的说法，先前没有克奈斯尔与普京私交甚笃的报道，这份邀请让许多人感到意外。

克奈斯尔是中东事务专家，会多种语言。奥地利新政府去年12月组成时，她由执政联盟中的自由党提名，以无党派人士身份出任外长。

俄罗斯与欧洲联盟和美国的关系正处于低谷，而奥地利新政府处理与俄关系时并未紧跟欧盟。奥地利总理、人民党主席塞巴斯蒂安·库尔茨2月访问俄罗斯并会晤普京；3月，其他西方国家就俄罗斯前特工在英国“中毒”事件跟随英方驱逐俄方外交官，奥地利政府拒绝“跟风”，库尔茨和克奈斯尔当时发表联合声明，强调奥方保持中立，充当俄方与西方国家之间的“桥梁架设者”。普京6月出访奥地利前夕，奥地利副总理、自由党主席海因茨－克里斯蒂安·施特拉赫呼吁欧盟取消对俄制裁，实现双方关系正常化。

库尔茨和施特拉赫同样出席克奈斯尔的婚礼。施特拉赫祝福新人时，称赞克奈斯尔发挥了“桥梁架设者”的作用。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫说，普京与库尔茨当天短暂交谈。

参加婚礼后，普京飞往德国，会晤德国总理安格拉·默克尔。俄罗斯卫星通讯社报道，普京与默克尔讨论叙利亚和乌克兰问题、俄德关系、美国对俄罗斯的经济制裁。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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